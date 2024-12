Congo-Kinshasa: Les médias de l'Equateur appelés à sensibiliser les communautés sur le Mpox

L'Association des médias associatifs et communautaires de l'Equateur (AMACEQ) basée à Mbandaka, a appelé les médias locaux à oeuvrer dans la sensibilisation contre le M-Pox qui a fait plus de 300 victimes dans cette province. C'était mardi 3 décembre, lors d'une conférence de presse devant une cinquantaine d'acteurs locaux et de journalistes.

A cette occasion, Peter Gbiako, secrétaire exécutif de l'AMACEQ a demandé aux acteurs locaux et aux journalistes d'étendre la sensibilisation auprès de leurs communautés à travers leurs émissions, en vue de réduire cette épidémie à l'Equateur.

« Les sensibilisateurs ont plus insisté sur la prise de conscience dans la lutte contre l'épidémie de M-Pox, où il n'y a pas assez de fonds dans ce volet comme on constatait avec Ebola ou Covid 19. C'est pourquoi les sensibilisateurs ont mis l'accent sur la prise de conscience pour la communauté, en vue de réduire cette maladie », a indiqué Peter Gbiako.

A l'issue des échanges avec les participants, l'AMACEQ va produire un magazine en français et en lingala sur la thématique de Mpox qui sera diffusé par les radios communautaires.

Selon le secrétaire général de l'AMACEQ, la population a confiance aux informations diffusées par les radios communautaires :

« Quand on leur dit, par exemple, que le MPox est en train de tuer. Et pour combattre cette maladie, il faut se laver les mains même avec de la cendre, la communauté va appliquer. C'est-à-dire, la suite est que la sensibilisation va continuer au sein des médias et à travers les ONG locales qui ont suivi la sensibilisation ».

L'AMACEQ a également mis un accent sur la gouvernance dans le secteur environnemental et la lutte contre les violences faites aux femmes et jeunes filles.