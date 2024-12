Congo-Kinshasa: Mai-Ndombe - Le commandant de la PNC rappelle aux policiers leur mission régalienne

A l'approche de fêtes de fin d'année, le Commissaire provincial de la Police nationale congolaise (PNC) du Maï-Ndombe, Dengamo Karawa Louis Second a invité les policiers à la discipline et au respect de leur mission régalienne.

Il a fait ce rappel lors d'une parade qu'il a présidée lundi 2 décembre à Inongo, chef-lieu de la province. Le commissaire divisionnaire adjoint Dengamo Karawa Louis Second a aussi donné à ces troupes des instructions sur les dispositifs sécuritaires mis en place pour que cette période se passe dans la paix et la quiétude.

« Le mois de décembre qui est le dernier mois de l'année, j'ai profité de la parade pour rappeler aux policiers les quelques devoirs que nous de la police nous devons avoir vis-à-vis de la population. Et aussi la façon dont nous allons travailler, les dispositifs sécuritaires mis en place. Le policier doit être discipline », a expliqué à la presse, le Commandant provincial de la PNC.

Au cours de cette parade, il a aussi déploré les brutalités, les violences policières de tout genre lors des arrestations :

« Tout être humain a droit au respect et à la dignité. J'ai insisté là-dessus parce que j'ai remarqué que souvent lors des arrestations, il y a toujours la brutalité. Mais une arrestation n'est pas toujours synonyme de brutalité. Dernièrement on a connu une situation malheureuse très grave ici dans la ville, l'incompréhension qui a régné entre les policiers et un député provincial. Ça a créé beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu brutalité de la part de nos éléments. Alors il fallait quand même les rappeler à l'ordre pour qu'ils sachent que tout ne nous est pas permis ».

La protection de la population et de ses biens faisant partie des missions régaliennes de la police, les policiers se doivent « d'accompagner la population pour que tout se passe bien, et pour que la nouvelle année commence dans la quiétude », a insisté le commissaire divisionnaire adjoint Dengamo Karawa Louis Second.