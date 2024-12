Tunisie: Interdire les smartphones dans les établissements scolaires

Le psychologue Marwan Riahi a souligné la nécessité d'activer la circulaire interdisant les smartphones dans les établissements scolaires en s'appuyant sur un texte juridique explicite qui interdit aux élèves l'usage de ces appareils à l'intérieur de l'enceinte scolaire. En cas de non application de cette loi, la direction de l'établissement sera exposée à des sanctions strictes.

Dans une déclaration à la TAP, Marwan Riahi a expliqué que « les smartphones ont entraîné chez de nombreux élèves un comportement addictif chez ces enfants devenus « accro » et qui a des répercussions similaires à l'addiction aux substances interdites comme les drogues et l'alcool », notant que divers appareils électroniques ont des effets négatifs sur leur santé mentale.

Il a expliqué, dans ce contexte, que « les applications et les plateformes sur les téléphones intelligents entraînent une dépendance qui est responsable des troubles de la concentration chez les élèves et leur fait perdre, par ailleurs, tout intérêt pour d'autres activités comme le sport et la lecture.

Le psychologue a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance du rôle des psychologues et des travailleurs sociaux (assistantes sociales) qui doivent être impliqués activement non seulement dans le suivi des élèves qui souffrent d'addiction et ce tout au long de l'année scolaire mais également dans la mise en place de programmes d'information et de sensibilisation au sein des établissements scolaires.

De son côté, le président de l'Association tunisienne des parents et des élèves, Ridha Zahrouni, a jugé également qu'il est temps de mettre en application les textes de loi qui interdisent l'usage d'internet via les smartphones en particulier et de tous les appareils numériques en général au sein et à proximité des établissements scolaires. « L'utilisation des smartphones peut être un outil d'intimidation, de messagerie et de violence virtuelle, en raison de leur capacité à capturer des images offensantes, à les manipuler et à les publier via les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

A cet égard, il a relevé la nécessité de travailler en amont afin d'apporter les ajustements nécessaires sur le plan juridique, procédural et réglementaire pour pouvoir appliquer la décision relative à l'interdiction des téléphones mobiles et des appareils intelligents et prendre les mesures disciplinaires nécessaires en cas de refus de n'importe quel élève de se conformer aux textes réglementaires de leur établissement.