Tunisie: Entreprises exportatrices tunisiennes - Respecter la norme de neutralité carbone

« L'ensemble des entreprises exportatrices tunisiennes doivent impérativement respecter la norme de neutralité carbone, à travers le renforcement des investissements dans le domaine d'économie verte », a indiqué jeudi, la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Tuniso-Française, Raja Tewil.

Intervenant lors d'un séminaire sur le thème « Décarbonation et transition durable : enjeux et perspectives » organisé par la Chambre, elle a souligné que l'adhésion de nos entreprises à cette approche leur facilitera l'accès à des financements auprès des bailleurs de fonds internationaux.

Tewil, a fait état, ainsi, de l'organisation de plusieurs rencontres et ateliers de formation, au profit des entreprises affiliées à la chambre, afin de les motiver et les aider à respecter les normes européennes et internationales, notamment celles de développement durable.

Il convient de noter que plusieurs problématiques ont été abordées lors de cette rencontre portant surtout sur le changement climatique, la transition énergétique, le développement durable et le modèle socio-économique vert. Les participants ont mis l'accent sur l'importance d'adopter des politiques énergétiques globales et à long de manière à favoriser l'efficacité énergétique appelant à développer les études, les expériences et le savoir faire dans ce domaine de manière à favoriser l'investissement dans la décarbonisation et le développement durable.