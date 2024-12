Algérie: Opep+ - Arkab participe aux travaux de la réunion du JMMC et de la réunion ministérielle

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, participe jeudi, par visioconférence, aux travaux de la 57e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep-non Opep (JMMC), et de la 38e réunion ministérielle des pays de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP (OPEP+), indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, les ministres des neuf pays membres du comité discuteront du "taux de conformité des pays à l'accord de réduction de la production pour les mois de septembre et octobre 2024, conformément aux décisions prises par les pays de l'OPEP+, dans le cadre de leurs efforts conjoints visant à assurer la stabilité du marché mondial du pétrole", précise la même source.

Le JMMC regroupe sept pays membres de l'OPEP : l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela, ainsi que deux pays non membres : la Russie et le Kazakhstan.

M. Arkab participera également, le même jour et à distance, aux travaux de la 38e réunion ministérielle des pays de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP (OPEP+), réunissant les ministres du pétrole des 22 pays signataires de la Déclaration de coopération, ajoute la même source.

Lors de cette réunion, les débats porteront principalement sur "les dernières évolutions du marché pétrolier mondial et ses perspectives à court terme", conclut le communiqué.