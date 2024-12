Afrique du Nord: Algérie/Tunisie - Les ministres de l'Industrie et de l'Economie examinent les opportunités de partenariat dans le domaine industriel

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb a examiné, jeudi à Alger, avec le ministre tunisien de l'Economie et de la Panification, Samir Abdelhafidh, les opportunités de partenariat dans le domaine de l'industrie et de la production pharmaceutique entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, "les ministres ont examiné l'état de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et la Tunisie dans le domaine de l'industrie et de la production pharmaceutique, ainsi que les perspectives de leur promotion pour être à la hauteur des relations bilatérales privilégiées entre les deux pays voisins et les deux peuples frères, sous la direction des présidents des deux pays, MM. Abdelmadjid Tebboune, et Kaïs Saïed", ajoute la même source.

Les deux parties ont également passé en revue nombre de domaines pouvant offrir des opportunités de partenariat entre les entreprises algériennes et tunisiennes, tels que le textile et le cuir, la production pharmaceutique, les industries agroalimentaires dont les huiles naturelles, ainsi que les pièces de rechange automobile et le domaine de l'homologation, selon le communiqué.

Dans ce cadre, M. Ghrieb a appelé à former un groupe de travail commun (Task Force) pour élaborer une feuille de route et définir tous les domaines de coopération et de partenariat possibles entre l'Algérie et la Tunisie, tant dans le secteur public que privé, outre le développement des zones frontalières entre les deux pays, en vue de les ériger en base d'exportation commune, notamment vers les marchés africains.

De son côté, le ministre tunisien a exprimé la volonté de son pays d'établir une complémentarité et de consolider le partenariat bilatéral, notamment en renforçant la présence des entreprises algériennes en Tunisie, et des entreprises tunisiennes en Algérie, et ce à travers l'intensification de la coordination entre les organismes de soutien et d'accompagnement de l'investissement dans les deux pays, conclut le communiqué.