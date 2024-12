Angola: Huambo travaille pour attirer l'investissement dans le Corridor de Lobito

Huambo (Angola) — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a déclaré mercredi, que cette région du pays travaille pour responsable de l'attraction et collecte d'investissements privés pour le Corridor de Lobito.

Le gouverneur s'adressait à la presse, dans la commune de Calima, municipalité de Huambo, après avoir constaté des travaux paralysés depuis plus de 10 ans dans le secteur de la santé, de l'éducation, des routes et de l'action sociale, certains intégrant le budget général de l'État 2025, qui mériteront l'attention du gouvernorat.

Pereira Alfredo a indiqué que la province de Huambo a un rôle crucial dans la production des biens de première nécessité et autres exportables, insérés dans le Corridor de Lobito, raison pour laquelle deux grandes infrastructures seront construites, notamment le Pôle de développement industriel de Caála et la Plateforme logistique.

Pour le gouvernant, outre construire ces deux infrastructures, il s'assure également qu'il y ait une production locale, pour alimenter ce corridor qui transcende l'Angola et atteint le monde.

Sur ce souhait, il a souligné que des travaux d'encouragement à la classe entrepreneuriat locale devraient être réalisés pour tirer le meilleur parti du potentiel et des avantages de l'avènement de cette imposante infrastructure en Afrique australe qui, au niveau des chemins de fer, l'impact des bénéfices a déjà commencé à se faire sentir.

A propos de la récupération des silos, Pereira Alfredo a indiqué que certains pourraient passer à la sphère privée dans le cadre du programme de privatisation des actifs de l'État angolais, tandis que d'autres pourraient être réévalués pour tirer le meilleur parti possible, afin de soutenir la production locale.

Le corridor de Lobito est une ligne stratégique et d'une grande importance économique et logistique pour l'Angola et l'Afrique australe, reliant le port de Lobito, situé sur la côte atlantique aux pays sans accès à la mer comme la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.

Il s'agit d'un corridor important, qui sert de voie essentielle pour l'exportation et l'importation de marchandises, en particulier des minerais comme le cuivre, le cobalt et autres ressources extraites en RDC et en Zambie, offrant un marché global avec des coûts logistiques réduits pour ces pays.