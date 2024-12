Angola: La presse internationale souligne la visite d'État de Joe Biden

Luanda — Après la fin mercredi de la visite d'État de 72 heures en Angola du président américain Joe Biden, la presse internationale est unanime à souligner les avantages pour le pays en particulier et pour le continent africain en général.

L'agence de presse nord-américaine Associated Press (AP) écrit que "Biden dit que 'l'Afrique est l'avenir' promettant davantage des millions le dernier jour de sa visite en Angola".

L'agence a indiqué que le président Joe Biden avait promis mercredi 600 millions de dollars supplémentaires pour un ambitieux projet ferroviaire multinational en Afrique, l'une des dernières mesures de politique étrangère de son gouvernement, et a dit aux dirigeants africains que le continent riche en ressources, avec plus de 1,4 milliard d'habitants, a été « laissé pour compte depuis trop longtemps ».

"Mais plus maintenant", a ajouté Biden. « L'Afrique est l'avenir. »

De même, son homologue britannique, REUTERS, souligne la réunion multilatérale et affirme que Joe Biden a rencontré mercredi les dirigeants africains dans le port angolais de Lobito pour avancer un projet d'extension d'un chemin de fer qui pourrait acheminer les minéraux essentiels du Congo et de la Zambie vers l'Ouest via Lobito, et contenir l'influence chinoise dans la région.

Le site allemand DW rapporte qu'à la fin de sa visite en Angola, Joe Biden a annoncé une augmentation des investissements américains pour le Corridor de Lobito, de plus de 600 millions de dollars.

Il ajoute que Joe Biden a conclu la journée de travail avec un sommet multilatéral sur le Corridor de Lobito, auquel ont participé l'Angola, la RDC, la Zambie, la Tanzanie et les États-Unis d'Amérique.

Il indique que le président américain a annoncé une augmentation des investissements des États-Unis pour le Corridor de Lobito, de 600 millions de dollars supplémentaires.

Voice of America souligne que le Président américain a participé, à la fin de la visite, au sommet sur le Corridor de Lobito avec les Présidents de l'Angola, de la République Démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie.

Le président des États-Unis, dit-il, a été témoin mercredi 4 du projet ferroviaire financé en grande partie par les États-Unis, qui combine son "amour" personnel pour les chemins de fer avec son désir de laisser en Afrique un héritage qui survivra à son mandat.

Le journal brésilien O Globo souligne que Joe Biden apprécie les danses traditionnelles lors de sa visite en Angola.

Le quotidien de Rio explique que le dernier jour de sa visite dans ce pays africain, mercredi, le président américain a visité le terminal ferroviaire du Port de Lobito, où les États-Unis investissent des milliards de dollars.

Le journal américain The New York Times donne un aperçu des trois jours que le président Biden a passés en Angola, mettant en relief le discours prononcé au Musée national de l'esclavage et le Sommet multilatéral sur le Corridor de Lobito.

Radio France International (RFI) affirme que Biden annonce un milliard de dollars d'aide humanitaire pour l'Afrique en Angola.

Il indique que le président américain était en Angola pour une visite officielle de trois jours et a annoncé une nouvelle aide humanitaire d'un milliard de dollars pour aider les personnes déplacées en raison des sécheresses extrêmes sur le continent.

L'agence portugaise LUSA écrit que Biden souhaite retourner en Angola pour parcourir le Corridor de Lobito.

"Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il souhaitait retourner en Angola pour faire un voyage en train le long du corridor de Lobito", ajoute-t-il.

Le Jornal de Negócios, du Portugal, rapporte que la visite de Biden considère l'Angola comme une « destination d'investissement ».

Il explique que cette déclaration émane du PDG de Mota-Engil, Manuel Mota, qui qualifie le corridor de Lobito d'« une infrastructure qui aura le plus grand dynamisme pour promouvoir le commerce panafricain et ouvrir de nouvelles routes commerciales ».

Euronews rapporte que Joe Biden s'est rendu en Angola pour promouvoir un nouveau projet ferroviaire, soulignant qu'il s'agissait du premier voyage d'un président américain en Angola et qu'il visait à mettre en valeur un projet ferroviaire de 2,8 milliards d'euros, soutenu par les États-Unis.

Le plus grand journal en circulation en Espagne, El País, rapporte que Biden fait la promotion d'un projet ferroviaire pour rivaliser avec la Chine en Afrique lors de son dernier voyage à l'étranger.

Le président américain a annoncé un investissement de 600 millions de dollars pour le développement du corridor qui reliera le port de Lobito, en Angola, aux mines de Zambie et du Congo démocratique.