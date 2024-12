Afrique Centrale: CEEAC - Jocelyne Milandou Kanza à la tête du Réfemac

L'actuelle vice-présidente de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, Jocelyne Marie-Berthe Milandou Kanza, a été nommée présidente nationale du Comité de pilotage du Réseau des femmes médiatrices de l'Afrique centrale (Réfemac-Congo).

« Il a plu à la commission promotion du genre, développement humain et social de la CEEAC (Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale) de me désigner en qualité de présidente du comité de pilotage du Réfémac- Congo », a indiqué Jocelyne Marie-Berthe Milandou Kanza, à l'issue de la deuxième assemblée générale du Réseau tenue du 26 au 27 novembre à Malabo en Guinée équatoriale sur le thème « La promotion du leadership féminin en matière de prévention des conflits et de la médiation ».

L'objectif de cette deuxième assemblée générale du Réseau des femmes médiatrices de la CEEAC vise à accélérer l'opérationnalisation du réseau dans les Etats membres à travers la structuration des antennes nationales.

En tant que mécanisme subsidiaire du groupe des sages de la CEEAC, pilier pour la diplomatie préventive et la prévention des conflits de la CEEAC, le Réfemac a été mis en place pour promouvoir la complémentarité et la participation significative des femmes à la prévention et à la médiation des conflits, y compris les processus de dialogue communautaires et actions humanitaires.

Pour Jocelyne Milandou, « les femmes doivent être leaders de la médiation et contribuer de manière active à la prévention, à la résolution des conflits et à la construction d'une paix durable conformément à la résolution 1325 des Nations unies ». Elle a été choisie en raison de l'implication de son organisation, l'association des femmes juristes du Congo qu'elle dirige, dans les questions de paix et de sécurité ainsi que dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

«Des 2012, en effet, l'association des femmes juristes du Congo sensibilise à la résolution 1325 des Nations unies et a tiré la sonnette d'alarme dès 2007-2008 sur la question des violences faites aux femmes », a-t-elle précisé.

En effet, la création des antennes nationales complétera les efforts de prévention des conflits, de diplomatie préventive et de médiation des gouvernements et des organismes/mécanismes intergouvernementaux par une participation significative des femmes dans les domaines de paix et sécurité. «Mon lieu de travail est le Congo. Bien que j'occupe plusieurs fonctions, tout est question d'organisation.

Il s'agit bien souvent des mêmes thématiques à l'Unesco et au Réfemac, autonomisation des femmes, maintien de la paix, préservation des conflits, lutte contre les violences faites aux femmes, intelligence artificielle et autres. Mon secret, c'est la soif de justice sociale et d'égalité de genre », a précisé Jocelyne Milandou.

Rappelons que Jocelyne Marie-Berthe Milandou Kanza est vice-présidente de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, présidente de l'Association des femmes juristes du Congo. Récemment, en septembre, elle a été nommée à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture pour représenter la Fédération internationale des femmes des carrières juridiques.