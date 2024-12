Maroc: La refonte de l'ANRE, 'fondamentale' pour répondre aux défis d'un secteur de l'énergie de plus en plus intégré (Badr Ikken)

Rabat — La refonte de l'Autorité nationale de Régulation de l'Electricité (ANRE), impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, n'est pas simplement structurelle, mais elle est aussi "fondamentale" en vue de répondre aux défis d'un secteur de l'énergie de plus en plus intégré et complexe, a affirmé Badr Ikken, Président exécutif de Green Innov Industry Investment.

"En transformant son modèle de régulation énergétique, le Maroc affirme ainsi son ambition de capitaliser pleinement sur son immense potentiel en énergies renouvelables et de s'imposer comme un leader incontesté de la transition énergétique à l'échelle mondiale", a souligné, dans une déclaration à la MAP, M. Ikken, ex-Président de la Commission Economie Verte de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Cette régulation globale, a-t-il poursuivi, permettra ainsi d'optimiser les interactions entre les différents secteurs, de garantir la transparence des marchés, d'attirer davantage d'investissements et de protéger les intérêts des acteurs locaux tout en s'alignant sur les meilleures pratiques internationales.

"Alors que l'électricité renouvelable alimentera désormais des filières stratégiques comme l'hydrogène vert, il devient crucial d'assurer une coordination efficace entre tous les maillons de la chaîne énergétique", a fait remarquer M. Ikken.

"Cette dynamique s'inscrit aussi dans une vision stratégique qui ambitionne de faire du Maroc un hub régional de premier plan, tant pour la production que pour l'exportation d'électrons et de molécules vertes", a-t-il relevé.

Il a noté, dans ce sens, que la filière de l'hydrogène vert illustre parfaitement cette dynamique, soulignant que grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI et aux différents projets structurants, le Maroc s'engage dans la production d'hydrogène et de ses dérivés, comme l'ammoniac et le méthanol verts, en utilisant une électricité 100% renouvelable.

A cet égard, M. Ikken a précisé que le Maroc s'impose comme un acteur clé de la transition énergétique mondiale, à la faveur de ressources énergétiques naturelles évaluées à plusieurs milliers de térawattheures par an, notant que le Royaume est idéalement positionné pour développer des infrastructures de grande envergure, capables de produire des centaines de gigawatts d'électricité propre grâce à des installations solaires et éoliennes.