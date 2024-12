Maroc: La réforme de l'ANRE conforte le rôle du pays en tant que seul corridor énergétique reliant l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique (Mme Benali)

Rabat — La réforme de l'Autorité Nationale de Régulation de l'Electricité (ANRE) conformément aux Hautes Orientations Royales permettra au Maroc de conforter son rôle en tant que seul corridor énergétique entre l'Afrique, l'Europe et le bassin atlantique, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali.

Le secteur énergétique au Maroc a franchi, depuis le lancement par SM le Roi Mohammed VI en 2009 de la stratégie énergétique, de longues étapes, ce qui lui a permis d'atteindre un niveau de maturité par rapport aux pays voisins et d'autres pays du monde, a déclaré à la presse la ministre à l'occasion de l'installation de M. Zouhair Chorfi que le Souverain a nommé nouveau Président de l'ANRE.

Mme Benali a ajouté que la transformation du rôle de l'ANRE, en application des Hautes instructions Royales, pour qu'il soit étendu à d'autres parties de la chaîne de valeur énergétique comme le gaz naturel, l'hydrogène vert, le transport, la distribution, la production et le stockage, vient accompagner une nouvelle étape du secteur en vue de renforcer et multiplier par trois voire par cinq les investissements dans le domaine énergétique en général et dans les réseaux électriques, gaziers et d'hydrogène, en particulier.

Et d'affirmer que le Maroc a besoin, conformément aux recommandations du nouveau modèle de développement, d'un régulateur fort et indépendant pour permettre en toute transparence l'arrivée de nouveaux investissements, le but étant d'impulser le développement économique et social sur l'ensemble du territoire national.

La cérémonie d'installation du nouveau président de l'Autorité Nationale de Régulation de l'Electricité est l'occasion de mettre l'accent sur l'importance du renforcement, en exécution des Hautes Orientations Royales, de la gouvernance et de la régulation dans le secteur énergétique, a-t-elle dit.

Et de relever que le rôle central du Maroc en tant que corridor d'énergie verte et de produits verts requiert davantage d'investissements afin de pouvoir amorcer ensemble cette nouvelle étape de réforme du secteur énergétique.