Ile Maurice: Échecs - Gavin Anderson remporte son 4e titre consécutif

Comme on s'y attendait, le Sud-Africain Gavin Anderson a gagné les Masters 2024. Et ce, pour la 4e fois consécutive. Malgré cette dernière victoire, le champion est d'avis que ces championnats n'ont pas été aussi faciles pour lui. Par ailleurs, il a concédé le nul à deux reprises, durant le tournoi qui a débuté le 16 novembre.

C'est au Gymkhana Club, le dimanche 1er décembre, après qu'il a remporté la 8e ronde contre Noah Hardy, que Gavin Anderson a su qu'il allait remporter les Masters. Et ce, en raison de la confortable avance qu'il avait sur ses adversaires au classement général. «Il s'agit de ma 4e victoire consécutive. J'ai remporté les Masters de 2019, 2020, 2023 et aujourd'hui, je remporte ceux de 2024. Ces championnats n'ont pas été faciles.

Dans la première ronde (Ndlr: A la salle Eddy Norton le 16 novembre dernier), Hoolan Naipal a très bien joué. Comme c'est lui qui avait les pièces blanches, il fallait que je défende avec les noires. Il avait un meilleur jeu, mais la partie s'est soldée par un nul. J'ai également concédé le nul face à Stefan Lee Lueng Mang à la 5e ronde (Ndlr : le 24 novembre au Gymkhana Club) alors que je jouais avec les pièces blanches», dit Gavin Anderson.

Pour Hurrynarain Bhowany, président de la Mauritius Chess Federation (MCF), la présence de Gavin Anderson a aidé les Mauriciens à élever leur niveau de jeu aux échecs. Pour Patrick Li Ying, vice-président de la MCF, les Masters eux-mêmes étaient relevés. «D'année en année, le niveau de jeu progresse. Pour la présente édition, deux jeunes, à savoir Rayen Sawmynaden et Noah Hardy se sont qualifiés pour y prendre part. Cela montre qu'il y a un renouvellement de l'effectif», a-t-il indiqué. Gavin Anderson (2e à dr.) et Hoolan Naipal tenant leurs trophées auprès de Hurrynarain Bhowany (g.) et Patrick Li Ying.Grâce à sa 3e place aux Masters 2024, Rayen Sawmynaden (à g., en rouge) est qualifié d'office pour les Masters 2025

Cela dit, les trois premiers au classement général à ces Masters - Gavin Anderson, Hoolan Naipal et Rayen Sawmynaden - sont qualifiés d'office pour les Masters de l'année prochaine. Pour rappel, l'édition de 2025 sera qualificative pour les Olympiades de 2026 qui auront lieu en Ouzbékistan. En ce qui concerne les Masters Qualifiers pour les dames en 2025, les filles ayant défendu le quadricolore en septembre dernier aux olympiades de Budapest sont elles aussi qualifiées d'office pour les prochains championnats de Maurice en 2025. Il s'agit de Chethanah Andhin, Meritza Acham, Preetisha Devi Gungadoo, Aamirah Beekhy et Stéphanie Lee You Voon. «Aux Masters Qualifiers, les participantes seront en lice pour valider leur ticket pour les 5 places restantes des Masters l'année prochaine», ajoute Patrick Li Ying.