Afrique: CAN handball 2024-une place en demies et au mondial - Le coup double des Lionnes

L'équipe féminine de handball du Sénégal a réussi un coup double en remportant hier, mercredi 4 décembre 2024 à Kinshasa, le duel des Lionnes face au Cameroun. Portées par Soukeyna Sagna et sa gardienne de but Tobissa, les Lionnes se sont imposées (26-18). Un succès qui les propulse également vers une troisième participation au Mondial Féminin en 2025. Le Sénégal va chercher demain vendredi une place en finale lors de la demi-finale qui l'opposera à la Tunisie, tombeuse du Congo Brazzaville.

Le Sénégal s'est hissé dans le carré d'as de la CAN Handball Féminine en remportant hier, mercredi 4 décembre 2024 au gymnase des martyrs de Kinshasa, le duel des Lionnes face au Cameroun. Après le coup de frein face à leurs bêtes noires du Congo Brazzaville, une défaite aux allures de naufrage, les Lionnes ont fait montre de maitrise, pour exercer leur domination sur les Camerounaises. La bande à Doungou Camara et Astou Ndiaye a d'entrée pris la mesure de son adversaire en imposant le rythme. Ce qui aura un écho au tableau d'affichage (5 à 4 ; 12e) et (8-5 ; 15e). Une avance qu'elles parviendront à conserver à la pause avec une avance de 3 buts (12-9).

En seconde mi-temps, le Sénégal maintient le tempo grâce surtout à sa solidité défensive. Soukeyna Sagna et ses coéquipiers en profitent pour creuser l'écart (11- 20 ; 15e) avant de le conforter à dix points 12-22 (18e). Si les Camerounaises sont parvenues à grignoter au fil des minutes leur retard (15-22, 23e), les protégées de Yacine Messaoudi ne lâchent pas leurs proies. La gardienne de but des Lionnes Tobissa, impériale dans ses cages, sort le grand jeu et écoeure l'adversaire. Très appliquées, les Lionnes vont, en toute maitrise, assurer leurs dernières attaques pour finalement sceller la victoire sur la marque de (26-18).

Les Sénégalaises prennent dans la foulée une revanche sur les Lionnes indomptables qui les avaient dominées (28-27) en match de poules lors de la précédente CAN 2022. Pour une seconde fois dans la compétition, Soukeyna Sagna s'adjugera du trophée de meilleure joueuse du match. Ce succès hisse ainsi le Sénégal dans le carré d'as de la compétition et valide en même temps sa qualification pour le Mondial féminin 2025 prévu en Allemagne et aux Pays-Bas en décembre 2025.

Après 1974, 2018 et 2022, le Sénégal va disputer sa quatrième demi-finale. Ce sera face à la Tunisie demain vendredi 6 décembre. Une équipe de la Tunisie qui a réussi à écarter le Congo Brazzaville. Soukeyna Sagna, Marie Fall, Astou Ndiaye Aminata Cissokho, Toubissa Elbeco, Raissa Dapina seront une fois de plus à la porte de l'histoire. Il s'agit de serrer les rangs pour offrir au Sénégal son premier trophée continental.