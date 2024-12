Sénégal: Insécurité alimentaire et nutritionnelle - Une collaboration entre le PAM et l'ANAS pour promouvoir des aliments locaux sains

Le Stand brun de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) a abrité hier, mercredi un symposium organisé par l'association de nutrition et alimentaire en collaboration avec le programme alimentaire mondial (PAM).

L'objectif de cette rencontre qui a réunion autorités gouvernementales et partenaires techniques et financiers, est de promouvoir des alternatives et des solutions alimentaires saines, abordables et locales, qui répondent non seulement aux besoins nutritionnels des populations vulnérables mais également contribuent aussi au développement durable de la région.

Le Sénégal prône pour la transformation des systèmes alimentaires durable en mettant en avant la promotion des aliments locaux sains. C'est l'objet d'un symposium organisé hier, mercredi 4 décembre au Pavillon Brun de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES).

A cette occasion, les acteurs ont échangé sur les objectifs de cette rencontre notamment, en termes de promotion des produits alimentaires sains au Sénégal. Permettant d'améliorer les systèmes alimentaires locaux pour garantir des aliments nutritifs et abordables dans un contexte économique peu favorable. Selon le Pr Adama Diouf, présidente de l'association de nutrition et alimentaire du Sénégal (ANAS) le constat est alarmant « cet événement est d'une importante capitale notamment dans un contexte marqué par une augmentation des maladies non transmissibles liées à l'alimentation, malgré la persistance des preuves de la sous-alimentation des carences en nutriments » a déclaré la présidente de ANAS.

Et d'informer: « l'instauration d'environnement alimentaire saint un problème de santé, de santé publique majeur qu'il faut adresser pour réduire les répercussions d'une mauvaise alimentation sur la santé des populations. Le choix et les comportements alimentaires sont directement attribuables à ces environnements alimentaires qui sont des facteurs déterminants»

Ayant pour objectif d'explorer des nouvelles opportunités pour transformer l'environnement alimentaire, selon Monsieur Pierre Lucas, Directeur pays et représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies au Sénégal, cette initiative s'inscrit dans la continuité de la stratégie globale du programme alimentaire mondial: « visant à améliorer les régimes alimentaire et la lutte contre la malnutrition tout en adaptant une approche régionale axée sur la transformation durable du système alimentaire » a- précisé le Directeur pays et représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies au Sénégal .

Et d'ajouter: « au cours de ces 10 dernières années, plusieurs initiatives innovantes ont permis de réaliser des avancées significatives dans la région notamment: le projet Atlac financé par l'AFD à savoir l'achat de locaux, la transformation alimentaire et l'amélioration de la qualité à hauteur de 2 000.000 millions d'euros de 2015-2020. »

Ce programme poursuit M. Lucas, faisait la promotion d'achat alimentaires, leur transformation et l'amélioration de leur qualité pour mieux répondre aux besoins nutritionnels des populations. A ce sens « toutes ces initiatives montrent que les approches multi sectorielles et inclusives sont essentielles pour relever les défis alimentaires et nutritionnels tout en stimulant l'économie locale », a conclu le Directeur pays et représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies au Sénégal.