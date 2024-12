Sénégal: Absence du groupe 3M universel des organes aux normes - Maïmouna Ndour Faye dénonce et brandit ses preuves

La directrice du groupe 3M universel, éditeur du site internet AZ Actu et de la télévision 7Tv a fait face à la presse hier, mercredi 4 décembre, pour apporter ses preuves et brandir les documents qui justifient la légitimité de son groupe.

La directrice du groupe 3M Universel, éditeur du site internet AZ Actu et de la télévision 7TV, a tenu une conférence de presse hier, mercredi 4 décembre, pour apporter sa version des faits suite à la publication de la liste des organes conformes aux dispositions du code de la presse. Maïmouna Ndour Faye dit avoir par devers elle, tous les documents qui justifient la légalité de ses organes, des justificatifs qui ont été envoyés au ministre de la communication, Alioune Sall, qui n'a jusqu'à présent pas accusé fait une accusé de réception. Selon Maïmouna Ndour Faye, la décision de l'Etat ne reconnaissant pas les ses organes de son entreprise, lui a été expliquée par le directeur de la communication.

Ce dernier qui lui a demandé de fournir au ministère une décision du le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) qui membre est du comité qui a été mis en place. La directrice du groupe 3M se demande dès lors pourquoi, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) n'a pas mis à la disposition du ministère l'autorisation de diffuser en tant que 7TV, le cahier de charges et le contrat de diffusion avec la télédiffusion du Sénégal. « Une chaine de télévision qui s'est imposée dans la sphère médiatique et ayant diffusé pendant six ans, ne devrait pas faire l'objet d'une telle décision du ministère », a-t-elle soutenu. Selon Maïmouna Ndour Faye, le ministère pouvait leur faire part des récriminations portées à l'endroit de ses médias. Elle soutient toutefois qu'elle est ouverte à l'assainissement du secteur infecté par des gens qui diffusent de l'information et qui n'en n'ont pas le droit.

Maïmouna Ndour Faye estime par ailleurs que le ministère ne s'est pas concerté s'est mis dans la régulation sans concertation avec les acteurs du secteur médiatique. La directrice du groupe 3M Universel est revenue sur le processus de création de son groupe qui était au début une agence de production audiovisuelle.

En 2015 AZ Actu, le site d'information a été lancé. Il a été suivi en 2018 par la chaine 7TV qui a respecté selon elle, toutes les procédures relatives aux bases légales. Maïmouna Ndour Faye récuse tout exercice illégal du journalisme. «Nous exerçons notre métier en toute légalité et contrairement à ce que est en train de faire croire à l'opinion publique nationale », a-t-elle affirmé. Lors de la conférence de presse, la directrice du groupe 3M Universel est revenue sur les accusations portées contre elle dans l'affaire Prodac. « Une enquête a été menée par la Division des investigations criminelles (DIC). On m'a demandé de fournir les justificatifs concernant cette affaire. J'ai présenté tous les documents nécessaires : factures, listes des journalistes présents, etc. J'ai été blanchie. J'avais tellement hâte que cette affaire soit éclaircie, et c'est désormais chose faite. Un pré-rapport a été établi. Les enquêteurs ont fait leur travail et étaient même étonnés. Ils se sont demandés pourquoi j'ai été citée dans cette affaire, car je ne fais même pas partie du dossier pénal », a-t-elle dit.

Pour rappel, le ministre de la communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a fait face à la presse avant-hier, mardi 3 décembre, pour annoncer la liste des médias qui sont en conformité avec la loi. Selon Alioune Sall de nombreux médias, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 94 du code de la presse. « L'exercice de toute activité d'édition, de distribution et de diffusion de services de communication audiovisuelle quelle que soit la technologie utilisée, est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Communication, après avis conforme de l'organe de régulation, dans les conditions définies par le présent Code ».

A la date du 29 novembre 2024, la commission de conformité mise en place par le ministère et qui s'est basée sur les données enregistrées dans la plateforme de déclaration des médias au Sénégal, a dénombré 112 organes qui sont en phase avec la loi. Parmi 20 télévisions enregistrées, seules 10 sont en règle. 12 organes de presse écrite sont conformes aux dispositions du code de la presse.