Sénégal: Ranérou-Ferlo - Diverses stratégies déployées pour une bonne campagne de vaccination contre la rougeole et rubéole

Ranérou — Diverses stratégies sont déployées dans le cadre de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole dans le département de Ranérou-Ferlo (nord), comme les visites dans les lieux de rassemblement, les sites communautaires et les établissements scolaires, entre autres, a-t-on appris, mardi, du médecin-chef du district sanitaire du département, Oumar Coly.

« Durant la campagne que nous avons déjà démarrée, plusieurs stratégies fixes, mobiles et avancées ont été mises en place. Elles vont se dérouler au niveau des structures de santé, des sites communautaires et lieux de rassemblement comme les marchés », a-t-il déclaré au cours d'un entretien avec l'APS.

Pour les stratégies mobiles, a ajouté le médecin, des équipes vont se déplacer dans les marchés hebdomadaires, les campements des transhumants et les établissements scolaires, durant toute la campagne de vaccination qui a démarré lundi et se poursuit jusqu'au 11 décembre.

L'objectif général de la campagne est de « contribuer à l'élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale », dans un département qui a enregistré entre janvier et juillet 2024, 49 cas de rougeole et un cas de rubéole, a souligné le docteur Oumar Coly.

Le docteur Oumar Coly, médecin-chef du district sanitaire de Ranérou

« Nous allons administrer le vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole à au moins 95% des enfants âgés de 9 mois à 15 ans dans tout le district avec 34 755 enfants ciblés », a détaillé le médecin-chef, signalant que ces deux maladies affectent plus les enfants âgés de plus 15 ans, avec 23 cas déjà enregistrés.

Dr Coly a fait savoir que 100% des déchets produits durant la campagne de vaccination seront détruits, et que la totalité des cas de manifestations adverses post immunisation (MAPI) qui seront constatées lors de cette dite campagne et jusqu'à 60 jours après, seront pris en charge.

"Dans le cadre de la préparation de la campagne de vaccination, nous avons organisé trois caravanes dans les marchés hebdomadaires (loumas) de Ranérou, Vélingara et Younouféré. Deux émissions radios ont été tenues de même que des plaidoyers à l'endroit des autorités administratives, locales, religieuses et scolaires » a-t-il fait savoir.

Des visites à domicile des »Bajenou Gox », ces marraines de quartier, qui jouent le rôle de relais communautaires et une campagne de communication digitale ont également ponctué les activités de pré-campagne organisées.