Sénégal: L'Institut Pasteur de Dakar a découvert 40 nouveaux virus en 100 ans d'existence (chercheur)

Dakar — L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) a découvert 40 nouveaux virus en 100 ans d'existence, a annoncé son administrateur général, Dr Amadou Alpha Sall, assurant que la production de vaccins contre la rougeole et la rubéole est en chantier.

"En termes de bilan, on peut retenir la découverte de 40 nouveaux virus. De même que le vaccin contre la fièvre jaune dont une seule dose permet de se protéger toute la vie. Il fait partie des meilleurs vaccins au monde", a dit le Dr Sall.

Il animait une conférence de presse en prélude de la célébration du centenaire de l'Institut Pasteur dont le thème est "autonomiser l'avenir : un centenaire d'excellence en santé publique".

Il a rappelé que »l'enjeu est de faire des vaccins pour protéger nos populations contre les maladies épidémiques, pandémiques, émergentes et ré-émergentes ». Il signale que l'institut est train de « prendre des dispositions pour produire des vaccins contre la rougeole et la rubéole ».

Le but consiste à »choisir des vaccins qui sont pertinents pour notre continent" et contre "des pathologies qui posent plus de problème ».

Il a également annoncé que l'IPD travaille sur la production de vaccins contre la vallée du Rift. "Nous sommes en train de réfléchir sur la fièvre de la vallée du Rift. Que ce soient les tests ou les vaccins, nous souhaitons les mettre à la disposition des populations", a dit Dr Sall.

Il a évoqué »l'acquisition de technologies de pointe comme l'algèbre génomique, qui associe la théorie mathématique et l'algèbre ». A cela s'ajoutent »les tests de diagnostics rapides qui ont permis, entre autres, de comprendre plusieurs maladies, comme le paludisme, le Zika, entre autres".

Le Dr Sall a rappelé qu'à l'exception du vaccin contre la fièvre jaune, tous les autres vaccins sont produits à l'étranger.

Il s'agit, selon Amadou Alpha Sall, d'avoir la capacité de produire ces vaccins en formant du personnel capable de le faire, ce qui contribuera à faire de l'IPD, »un hub régional de production des vaccins".

Créée en 1924, l'IPD est une fondation sénégalaise à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Elle fournit aux communautés des solutions de soins de santé et des services de laboratoire.