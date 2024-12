Sénégal: Saint-Louis - Ouverture de la troisième session du dialogue structuré UE-société civile

Saint-Louis — La troisième session du dialogue structuré entre la société civile et l'Union européenne s'est ouverte ce jeudi à Saint-Louis (nord), sur le thème »Comment renforcer les synergies entre la société civile et le secteur privé pour un développement inclusif et durable des territoires au service de la communauté".

La rencontre est coprésidée par le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, et l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean Marc Pisani. Elle a aussi enregistré la participation d'une douzaine d'ambassadeurs de l'UE et du directeur exécutif de la plateforme des Acteurs non étatiques, Malick Diop.

Les deux premières sessions avaient eu lieu à Dakar et Sédhiou, a indiqué à la presse le directeur exécutif de la plateforme des Acteurs non étatiques, ajoutant que cette troisième session va se pencher sur les contours du développement de Saint-Louis dont le potentiel sera passé en revue par les experts présents.

Les perspectives qu'offre l'exploitation du pétrole seront ainsi au centre des débats, a-t-il souligné, insistant sur les opportunités que cette donne peut ouvrir en termes d'emplois pour les jeunes.

L'ambassadeur de l'Union européenne a quant à lui affirmé que cette visite en région est la seconde avec les ambassadeurs et ambassadrices européens. Elle a pour objectifs d'échanger avec la société civile et les entreprises privées pour mieux connaître cet écosystème et lui être utile, a dit M. Pisani.

L'UE développe beaucoup de projets dans la région de Saint-Louis et cette rencontre permet d'entrevoir les domaines dans lesquels le renforcement des acteurs se fait le plus sentir, selon un document remis à la presse.

La rencontre abordera les synergies entre l'agro-business et l'agriculture familiale ou les partenariats entre Organisation de la société civile et secteur privé pour des impacts durables, lit-on dans le texte.