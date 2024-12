Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 décembre 2024

Les JOJ de Dakar 2026 seront les premiers à autoriser la participation d'une équipe olympique de jeunes réfugiés

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 seront les premiers à autoriser la participation d'une équipe olympique de jeunes réfugiés, a annoncé le communiqué du Comité International Olympique (CIO) rendu public ce 04 décembre.

Cette décision a été prise le même jour par la commission exécutive du CIO lors de sa réunion tenue à Lausanne en Suisse. Elle marque la dernière étape de l'engagement indéfectible du CIO à soutenir, par le biais du sport et à tous les niveaux, les réfugiés et les personnes déplacées, a indiqué le document. En effet, les JOJ de Dakar 2026 seront le premier événement olympique organisé sur le continent africain et, dans l'esprit de l'organisation des Jeux africains pour le monde entier, la constitution de la première équipe olympique de jeunes réfugiés sera axée sur la sélection d'athlètes vivant en Afrique. (Source allAfrica)

Lubero : Accrochages entre les FARDC et le M23 entre deux villages

Pas de répit dans les combats qui opposent les FARDC aux rebelles du M23. Ce jeudi 5 décembre, l'armée et ces rebelles se sont affrontés entre les villages de Mighobwe et Matembe, à quelques kilomètres de Kirumba, dans le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu).

D’après les sources de la société civile, des détonations d’armes lourdes étaient entendues dans plusieurs villages situés le long de la route nationale numéro 2, entre Kirumba et Lubero-centre. (Source Radio Okapi)

Tchad/France : Manifestation de soutien à la fin de la coopération militaire

Abéché a vécu la première mobilisation publique de la population en soutien à la décision du gouvernement tchadien de rompre avec la France en matière de coopération sécuritaire.

Une grande manifestation de soutien au gouvernement a été organisée ce jeudi 5 décembre 2024 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddai (est). A l’initiative des autorités locales, la manifestation a réuni des centaines d’habitants de la ville sur la place d’indépendance. (Source maliweb)

Gabon : Lancement de la phase 2 du Projet PISE dans le Grand Libreville

Ce 4 décembre 2024, la phase 2 du Projet pour l’Investissement dans le Secteur de l’Éducation (PISE) a été officiellement lancée dans le Grand Libreville, après une première étape réussie à Port-Gentil. En présence de l’Agence française de développement (AFD), principal partenaire financier, et de l’Unité de Gestion du Projet (UGP), cette phase marque une avancée significative pour l’amélioration des infrastructures éducatives au Gabon.

Coordonné par Luc Ngaba, le Projet pour l’Investissement dans le Secteur de l’Éducation vise à répondre aux défis majeurs du secteur de l’éducation, notamment la surpopulation des salles de classe et le manque d’établissements modernes. (Source GabonMediaTime)

Campagne agricole 2024-2025 au Burkina : Plus de 6 millions de tonnes de céréales produites

(Ouagadougou, 5 décembre 2024). Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce jeudi, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre d’Etat, Porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, le Conseil a examiné des dossiers et adopté plusieurs rapports importants pour la bonne marche de la Nation.

Au titre de la Présidence du Faso, pour le compte du Bureau national des grands projets du Burkina, le Conseil a adopté un projet spécifique pour l’acquisition de 500 bus en vue d’améliorer les capacités de la SOTRACO à répondre aux besoins de mobilité surtout dans les centres urbains, particulièrement pour les élèves et les étudiants. « Ce projet va coûter au total 44 865 000 000 FCFA hors taxes », a indiqué le ministre d’Etat, Porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO. (Source Lefaso.net)

La camerounaise Koyo Kouoh, « porteuse de sens », nommée commissaire de la Biennale de Venise en 2026

La Suisso-Camerounaise Koyo Kouoh sera en 2026 la première femme africaine à exercer la prestigieuse fonction de commissaire de la Biennale de Venise, phare mondial de l’art contemporain. L’actuelle directrice du musée Zeitz-MOCAA en Afrique du Sud a été nommée mardi 3 décembre par la direction de la Biennale, dont l’édition 2024 vient de fermer ses portes avec 700 000 billets vendus.

En 2015 déjà, Koyo Kouoh figurait parmi Les 10 Africains qui comptent dans l’art contemporain. En tant que Suisso-Camerounaise, elle semble être fière d’incarner un continent africain conscient de sa créativité. Kouoh porte depuis longtemps le flambeau du panafricanisme et du pandiasporisme, bien résolue d’équilibrer dorénavant le récit sur le continent africain. « En tant que jeune Africaine, dans ce monde occidental où j’avais l’impression d’être spectatrice d’une pièce où je n’avais pas de rôle, la conscience s’est révélée vers mes vingt ans de la nécessité d’un retour en Afrique », avait-elle confié au micro de RFI.

Nouvelle constitution au Togo : Les sénatoriales fixées au 2 février

Les premières élections sénatoriales au Togo, l'une des dernières étapes de la mise en place de la nouvelle Constitution controversée, auront lieu le 2 février, a annoncé jeudi le gouvernement.

Cette refonte constitutionnelle, qui abolit l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel et institue un régime parlementaire, est dénoncée par l'opposition et la société civile qui y voient un stratagème de l'actuel président Faure Gnassingbé pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Ce dernier dirige ce petit pays de 8,8 millions d'habitants depuis 2005, à la suite de son père resté au pouvoir pendant 38 ans, et la précédente Constitution ne lui permettait que de briguer un dernier mandat présidentiel en 2025. (Source VOA)

Guinée : L’Ambassade des États-Unis « inquiet » suite à l’enlèvement d’un journaliste

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, l’Ambassade des États-Unis en Guinée a exprimé sa « vive inquiétude » concernant l’enlèvement du journaliste Habib Marouane Camara. Selon les informations rapportées, ce dernier aurait été enlevé mardi soir par des individus masqués et armés en uniforme, dans des circonstances qui demeurent floues.

Dans sa déclaration, l’Ambassade appelle le gouvernement guinéen à « identifier les responsables, à mener une enquête approfondie et à défendre l’État de droit en Guinée. » (Source apanews)

L'Unesco inscrit l'attiéké, plat emblématique de la Côte d'Ivoire, au patrimoine immatériel

"Les savoir-faire liés à la fabrication de l'attiéké", un plat ancestral et emblématique de la Côte d'Ivoire, ont été inscrits mercredi sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco.

'Mets incontournable de la richesse culinaire ivoirienne, et profondément enraciné dans le quotidien des communautés, l'attiéké est consommé tous les jours et à diverses cérémonies tels que les mariages, les baptêmes, les funérailles et les réunions communautaires", a expliqué Ramata Ly-Bakayoko, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'organisation onusienne pour l'éducation, les sciences et la culture (Unesco). (Source fratmat)

Le Championnat d’Afrique des nations, une compétition qui perd son sens

Alors que la prochaine édition de la compétition se tiendra du 1er au 28 février, plusieurs pays dont l’Algérie, l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Gabon, la Gambie, la Tunisie ou le Zimbabwe ont décidé de ne pas inscrire leurs sélections locales pour la phase de qualifications.

L’Afrique est le seul continent à avoir créé une compétition entre sélections nationales ouverte exclusivement aux joueurs évoluant dans un club de leur pays. Le projet avait été validé en 2008 par la Confédération africaine de football (CAF) et la première édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), remportée par la République démocratique du Congo, s’était déroulée en 2009 en Côte d’Ivoire. Depuis, le CHAN s’est tenu tous les deux ou trois ans, du fait de la crise du Covid-19, mais reste ostensiblement boudé par plusieurs fédérations. (Source Lemonde Afrique)