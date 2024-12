Cote d'Ivoire: Partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne - Beugré Mambé affiche les priorités du gouvernement

La 8e session du Dialogue de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne s'est tenue hier, mercredi 4 novembre, à l'auditorium de la Primature, au Plateau. La rencontre a réuni des membres du gouvernement et des ambassadeurs européens accrédités en Côte d'Ivoire, avec à leur tête, Francesca Di Mauro, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Au menu de cette session, plusieurs questions essentielles. Notamment la politique et la sécurité, le climat des affaires et le développement durable, le commerce, l'investissement.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé. Il a livré la position de son gouvernement sur chaque point à l'ordre du jour. Sur les questions politiques et sécuritaires, il a rappelé que le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques, des conflits armés et une montée des défis globaux tels que le terrorisme, appelle à une réponse concertée et responsable. « Sur les plans national et sous-régional, notre priorité demeure la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la sécurité intérieure et le développement de mécanismes pour prévenir les conflits », a-t-il souligné. Il a invité, pour ce faire, l'Union européenne à accompagner les efforts du gouvernement par une assistance accrue et des programmes de renforcement des capacités, afin de garantir un impact durable et significatif de ces réformes.

Sur les questions « d'économie et de commerce » et du « développement durable », il a indiqué que la Côte d'Ivoire offre aujourd'hui un environnement des affaires attrayant et dynamique. Le gouvernement ivoirien, dira-t-il, oeuvre chaque jour à créer un climat des affaires propice au développement du secteur privé, avec des réformes visant à améliorer la transparence, la gouvernance et l'efficacité des institutions publiques. « Notre ambition est de mettre la durabilité au coeur de nos politiques publiques, qu'il s'agisse de la gestion de nos ressources naturelles, de la transition énergétique ou de la lutte contre le changement climatique », a-t-il ajouté.

Dans le même sens, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kacou Houadja Léon, a souligné que cette 8e session est l'expression d'une coopération entre deux partenaires qui se parlent en permanence. « Elle témoigne de la volonté commune des Parties ivoirienne et européenne d'oeuvrer, ensemble, pour une coopération dynamique, fructueuse et mutuellement bénéfique, dans une approche égalitaire et concertée », a-t-il soutenu. Il a indiqué que les résultats de ce dialogue contribueront à rehausser davantage, le niveau de notre coopération.

Francesca Di Mauro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a, pour sa part, exprimé sa satisfaction par rapport aux avancées réalisées dans la mise en oeuvre de cet accord de partenariat économique. « En 10 ans, les importations européennes en Côte d'Ivoire ont doublé. Et les exportations ivoiriennes vers l'Europe ont augmenté de 70%. En 2023, le volume des échanges a atteint 9,2 milliards d'euros », a-t-elle noté. Elle a annoncé que l'Union européenne a l'ambition d'approfondir les relations économiques avec le gouvernement ivoirien, en allant vers un accord de facilitation des investissements durables qui rendra la Côte d'Ivoire encore plus attractive vis-à-vis des investisseurs européens. « Au titre du programme "Europe Globale" de l'UE, et à la suite de l'absorption complète des fonds déjà alloués à la Côte d'Ivoire pour la période 2021-2024 (228 M€), je suis heureuse de pouvoir annoncer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire bénéficiera d'une nouvelle allocation, pour la période 2025-2027. Celle-ci se chiffre à 153 M€ (100 milliards de F Cfa) et nous permettra de poursuivre notre action dans les différents domaines déjà cités », a-t-elle lancé.