Afrique: Alimenter l'avenir du continent avec des solutions innovantes face au climat

tribune

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à la COP29 à Bakou, accélérer l'accès à une électricité fiable et durable apparaît comme une priorité pour l'Afrique avec près d'une personne sur deux dans la région n'y ayant pas accès. Sans une énergie abordable et durable, l'Afrique ne parviendra pas à réaliser ses aspirations de développement et à transformer son économie pour mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable.

Un partenariat ambitieux pour électrifier l'Afrique

Pour répondre à ce besoin urgent, le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont lancé la « Mission 300 », qui vise à connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030. Les connexions au réseau permettront d'atteindre de façon rentable environ la moitié de cet objectif, l'autre moitié reposant sur les énergies renouvelables distribuées (ERD) fournies par le secteur privé, comme les mini-réseaux et les systèmes solaires domestiques.

Les ERD se sont avérées abordables et efficaces pour élargir l'accès à l'énergie et rendre le secteur plus vert en Afrique, comme au Kenya où l'accès à l'électricité a doublé grâce à des investissements privés dans les énergies renouvelables distribuées. En Côte d'Ivoire, l'accès à l'électricité a plus que doublé, passant de 34 % en 2013 à plus de 70 % en 2022, grâce à des investissements à grande échelle dans le réseau et à des innovations telles qu'une obligation sociale pour les connexions électriques.

Accélérer l'accès à l'énergie durable

En collaboration avec ses partenaires, le Groupe de la Banque mondiale accélère les progrès de Mission 300. En Afrique orientale et australe, un programme régional fait progresser l'accès à l'énergie durable et propre pour 100 millions de personnes dans 20 pays, en commençant par le Burundi, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, la Somalie et la Tanzanie.

Aujourd'hui près d'une personne sur deux en Afrique n'a pas accès à l'électricité

Dans les zones rurales et reculées, les mini-réseaux et les solutions solaires autonomes joueront un rôle essentiel. Le Nigéria renforce son engagement pour fournir un accès à une électricité propre et efficace à 17,5 millions de personnes grâce à des solutions ERD tout en remplaçant plus de 250 000 générateurs diesel polluants et coûteux.

Le succès dépend de l'innovation du secteur privé

La collaboration du secteur privé est essentielle pour déployer rapidement des solutions d'ERD, offrant ainsi aux communautés mal desservies une énergie propre et rentable. Pour attirer les investissements privés, l'IFC, MIGA et la Banque mondiale mettent à l'essai un nouveau véhicule d'investissement intégrant des garanties de réduction des risques.

Des réformes pour renforcer le secteur de l'électricité en Afrique

Dans le cadre de Mission 300, les gouvernements entreprennent des réformes essentielles pour développer l'énergie abordable, promouvoir l'intégration régionale, intensifier l'ERD, mobiliser des investissements privés et renforcer les services publics d'électricité.

Le succès de Mission 300 repose sur l'avancement des réformes, la mobilisation des investissements du secteur privé, la promotion des partenariats et l'alliance de l'innovation et de solutions évolutives. Rejoignez-nous dans la mission pour électrifier l'Afrique !

Wendy Hughes, Banque mondiale, directrice régionale pour les infrastructures en Afrique orientale et australe

Franz Drees-Gross, Banque mondiale, directeur régional pour les infrastructures en Afrique de l'Ouest et du Centre

Valerie Levkov, IFC (Société financière internationale), directrice de l'industrie mondiale pour l'énergie, les métaux et les mines, et les infrastructures durables

Sarvesh Suri, IFC, directeur régional de l'industrie pour les infrastructures et les ressources naturelles en Afrique