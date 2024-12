Algérie: Affaires étrangères - Magramane reçoit son homologue congolais

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Magramane, a reçu, jeudi, son homologue du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la République démocratique du Congo, en visite en Algérie, indique un communiqué du ministère.

"Monsieur Lounès Magramane, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a reçu, jeudi 5 décembre 2024 au siège du ministère, son homologue du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la République démocratique du Congo, en visite en Algérie dans le cadre de sa participation aux travaux du 11e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, tenue à Oran les 1er et 2 décembre", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont évoqué "l'état des relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les approfondir dans divers domaines, en leur imprimant une nouvelle dynamique", précise la même source.

Magramane et son homologue congolais ont également procédé à un échange de vues sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment les derniers développements en Afrique et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, ajoute le communiqué.