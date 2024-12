Congo-Kinshasa: Eve Bazaiba lance le Programme national d'afforestation et de reboisement

A l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'arbre, jeudi 5 décembre, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaiba, a lancé le Programme national d'afforestation et de reboisement (PRONAR-RDC).

Ce programme, a-t-elle précisé, est lancé conformément à la Décennie mondiale et africaine d'afforestation et reboisement (DAMAR), « afin de poursuivre l'atteinte des objectifs du Défi de Bonn à l'horizon 2030, comme contribution de la RDC-Pays Solution, au maintien de l'équilibre climatique pour la survie planétaire ».

Elle a ainsi loué les grandes richesses naturelles de la RDC ainsi que leurs contributions à l'échelle locale et planétaire.

Cependant, a poursuivi la ministre Bazaiba, « en dépit d'énormes potentiels en massif forestier que regorge la RDC, plus 60% de la superficie du deuxième massif forestier tropical du monde, le pays tient à maintenir sa position de leadership en tant que porteur principal de la solution naturelle au problème du réchauffement de la planète, en procédant par l'afforestation de plus d'aires et avec divers essences ».

Ecocitoyenneté

Elle a par ailleurs appelé au développement en RDC de la mentalité d'écocitoyenneté, « celui de protéger nos patrimoines écologiques et écosystèmes forestiers et celui d'avoir des gestes responsables en faveur de la l'environnement se développer dans nos actions individuelles et collectives pour garantir la survie planétaire et assurer un développement résilient et durable pour notre communauté ».

Pour la ministre, chaque citoyen doit se faire le devoir civique de planter et de protéger l'arbre.