Cameroun: 120.000 électeurs réintégrent le fichier electoral provisoire

La réintégration de 120.000 électeurs sur les listes électorales provisoires, survient un mois après l'alerte lancée par Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, sur des soupçons de fraudes électorales. « Ces manquements sont des dysfonctionnements de nos appareils, cette année nous avons eu une affluence plus importante d'électeurs, c'était la première fois et au vu des intempéries, la pluviométrie était très importante cette année, on a eu de petits problèmes dans le fonctionnement de nos kits.

Le directeur général vient de vous rassurer que tous ceux qui ont été omis sont remis dans la liste électorale donc attendons le 30 décembre pour voir si ces noms ne seront pas affichés», a clarifié Enow Abrams Egbe, président du conseil électoral.

Il a ajouté qu'il y'a eu selon lui un problème de mauvaise compréhension ou un jugement d'intention et qu'il a expliqué à Maurice Kamto, leader du MRC, qu'il devait « patienter et attendre les listes définitives avant de s'alarmer ».

Ces propos ont quelque peu tempéré les appréhensions des militants du MRC. « Nous prenons acte de cette déclaration du directeur général des élections et attendons qu'elle soit effectivement mise en oeuvre par la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre comme le prescrit le code électoral en vigueur, mais il faut reconnaitre que cette déclaration du directeur général d'Elecam est un aveu de tripatouillages en cours que nous avons qualifiés de fraude électorales », confie à VOA Afrique Roger Justin Noah, secrétaire général du parti.

Toutefois à un an de l'élection présidentielle, le processus électoral continue à faire l'objet de nombreuses critiques. Amadou Youmo Koupit, député de l'union démocratique du Cameroun, se pose des questions. « Est-ce que Elecam est matériellement nantie pour être à la hauteur des attentes ? Je dois dire non, on parle de défaillance des kits. Il est question de doter Elecam des moyens suffisants pour acheter de nouveaux kits. On ne doit plus ouvrir la nouvelle année d'inscription en 2025 avec les kits défectueux donc Elecam dispose aujourd'hui. Il faut également que Elecam soit en capacité de doter toutes les antennes communales de groupes électrogènes ou de sources d'énergie solaire pour parer à de fréquentes coupures d'énergie électrique. L'année 2025, qui est une année électorale, on va démarrer sous les chapeaux de roue en janvier, il ne faudra pas que l'engouement qu'on aura sur le terrain soit stoppé ».

Pour sa part, Elecam dit oeuvrer pour des élections crédibles au Cameroun. Éric Essousse directeur général des Elections explique qu'« il est important de relever que la révision des listes électorales est une opération effectuée par une commission mixte et inclusive qui intègre non seulement Elecam mais aussi d'autres acteurs comme l'administration, les municipalités et les parties politiques et validées par un procès-verbal signé par tous les membres ». Mais au sortir de la concertation entre les acteurs du processus électoral et Elections Cameroon, l'opposant Garga Haman, président général de l'Alliance pour la démocratie et le développement, a indiqué qu'il existe encore 5 points explosifs, de vulnérabilité et de menaces à la paix sociale dans le système électoral actuel.