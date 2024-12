Algérie: Président de la République - En abritant la Conférence africaine des start-up, le pays réaffirme son engagement en faveur de l'action africaine commune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi, à l'occasion de l'ouverture de la 3e édition de la Conférence africaine des start-up, dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, qu'en abritant cet événement, l'Algérie réaffirme son engagement en faveur de la coopération et de la solidarité panafricaines et sa fidélité à la lutte des aïeux pour la liberté, la dignité et la prospérité des Africains dans tout le continent.

L'organisation de cet événement en Algérie traduit aussi "son attachement à l'action africaine commune", a ajouté le président de la République, estimant que cette conférence était "un lieu de rencontre pour une nouvelle génération d'artisans de la renaissance de l'Afrique, qui portent l'étendard de leurs aïeux, lesquels, à travers des décennies d'oppression où l'Afrique a vu son développement entravé et ses richesses pillées, se sont opposés à l'injustice et au mépris et se sont soulevés contre le colonialisme et ont combattu l'hégémonie". "Leurs sacrifices témoignent, à ce jour, du lourd tribut payé par l'Afrique pour que ses peuples puissent être libres, souverains et solidaires", a-t-il dit.

Cette conférence est désormais un rendez-vous continental qui "confirme l'engagement africain à relever les défis du futur et à jeter les bases d'un écosystème continental fondé sur l'innovation et l'intégration pour une exploitation optimale des capacités des pays du continent et le renforcement de sa place sur la scène internationale".

"La nouvelle Afrique en plein essor, fidèle aux sacrifices de générations de patriotes et de résistants à travers tout le continent, insuffle aux générations montantes la capacité à relever les défis futurs avec l'ambition de ceux qui sont convaincus de réussir et qui maîtrisent les nouvelles technologies et investissent ses domaines les plus complexes, comme l'Intelligence artificielle, qui doit inéluctablement être intégrée dans les processus de consolidation de l'économie de la connaissance et d'extension des domaines de l'entrepreneuriat et du champ de déploiement des start-up, en tant que levier de l'économie contemporaine garantissant l'efficience et la rentabilité économique, comme cela a été prouvé dans les économies des pays développés", a soutenu le président de la République.