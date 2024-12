Algérie: L'économie du pays offre d'importantes opportunités d'investissement

ALGER-Le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, Parks Tau a affirmé que l'Algérie disposait d'une économie vitale qui offre d'importantes opportunités d'investissement dans les différents secteurs, permettant ainsi de renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays.

Le ministre sud-africain s'exprimait lors des travaux du Forum économique algéro-sud-africain placée sous le thème "Pour un partenariat durable et productif", coprésidé par le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, et le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, Parks Tau en présence du directeur général des Douanes, le général-major Abdelhafid Bakhouche, en sus des opérateurs économiques des deux pays.

"L'Algérie a une économie vitale et diversifiée qui occupe la troisième place en Afrique. Elle est à même d'offrir une importante opportunité aux entreprises sud-africaines pour accéder à ce marché et y investir", a précisé M. Tau, mettant l'accent sur l'importance du partenariat stratégique établi entre l'Algérie et l'Afrique du Sud et les opportunités prometteuses d'investissement dans les deux pays.

Les relations solides unissant l'Algérie et l'Afrique du Sud peuvent contribuer au renforcement du commerce bilatéral et de la coopération dans plusieurs domaines dont l'industrie, les infrastructures et l'économie numérique, a poursuivi le ministre sud-africain qui a mis en avant "la forte position géopolitique" de l'Algérie.

Estimant que les échanges commerciaux entre les deux pays "restent en deçà des ambitions", le ministre a assuré que ce Forum économique se veut une opportunité aux hommes d'affaires des deux pays pour renforcer la coopération et exploiter les opportunités d'investissement".

Mettant en avant l'importance d'oeuvrer dans des secteurs, tels que l'industrie chimique, l'industrie automobile, l'innovation, les infrastructures et l'économie numérique, le responsable sud-africain a relevé la démarche de l'Algérie, visant à lancer une industrie automobile locale, constituant ainsi, une importante opportunité de coopération entre les deux pays.

Tau a également mis l'accent sur la nécessité d'accorder l'importance indispensable aux politiques qui vise à réduire les émissions de carbone et à parvenir à une énergie propre, d'autant que ceci contribue à la création d'opportunités de travail.

Après avoir rappelé le soutien de l'Algérie à l'Afrique du Sud, en général, et au leader Nelson Mandela, en particulier, le ministre a souligné l'importance de conjuguer les efforts des pays africains, pour le développement durable du continent.