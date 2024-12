Algérie: Ouverture de la 3e édition de la Conférence africaine des start-up à Alger - Allocution d'orientation du président de la République

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé une allocution d'orientation à l'occasion de l'ouverture de la 3e édition de la Conférence africaine des start-up (5-7décembre), jeudi à Alger, lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui. En voici la traduction APS :

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Messieurs les ministres et chefs de délégations,

Mesdames, messieurs,

Honorables invités,

Il m'est agréable de vous adresser mes salutations, alors que vous vous réunissez à nouveau en Algérie pour cette rencontre, qui est désormais un rendez-vous continental qui confirme notre engagement, en tant qu'Africains, à relever les défis du futur et à jeter les bases d'un écosystème continental fondé sur l'innovation et l'intégration pour une exploitation optimale des capacités de nos pays et le renforcement de la place de notre continent sur la scène internationale.

Fidèle à l'esprit africain de coopération et de solidarité, à la lutte des aïeux pour la liberté, la dignité et la prospérité des Africains dans tout le continent, mais aussi à son engagement en faveur de l'action africaine commune, mon pays abrite, aujourd'hui, la 3e édition de la Conférence africaine des start-up. Une occasion qui se veut un lieu de rencontre pour la nouvelle génération d'artisans de la renaissance de l'Afrique que vous représentez. Vous qui portez l'étendard de vos aïeux, lesquels, à travers des décennies d'oppression où l'Afrique a vu son développement entravé et ses richesses pillées, se sont opposés à l'injustice et au mépris et se sont soulevés contre le colonialisme et ont combattu l'hégémonie. Leurs sacrifices témoignent, à ce jour, du lourd tribut payé par l'Afrique pour que ses peuples puissent être libres, souverains et solidaires.

La nouvelle Afrique en plein essor, fidèle aux sacrifices de générations de patriotes et de résistants à travers tout le continent, vous insuffle la capacité à relever les défis futurs, avec l'ambition de ceux qui sont convaincus de réussir et qui maîtrisent les nouvelles technologies et investissent ses domaines les plus complexes, comme l'intelligence artificielle, qui doit inéluctablement être intégrée dans les processus de consolidation de l'économie de la connaissance et d'extension des domaines de l'entrepreneuriat et du champ de déploiement des start-up, en tant que levier de l'économie contemporaine garantissant l'efficience et la rentabilité économique, comme cela a été prouvé dans les économies des pays développés.

Votre attachement à l'organisation de cette conférence, en tant que tradition traduisant la volonté de créer des espaces africains de dialogue, d'innovation et d'initiative, incarne la détermination des entrepreneurs, notamment les jeunes, à relever le défi et à apporter une valeur ajoutée aux mécanismes de coopération africaine. Votre forum renforce les efforts continentaux conjoints visant à permettre à l'Afrique de s'inscrire dans le contexte économique concurrentiel mondial actuel, qui est une réalité pour l'Afrique nouvelle grâce à ses ressources humaines diverses et considérables, à la modernisation et à l'efficacité de ses économies et aux compétences et innovations de ses jeunes.

Mesdames, Messieurs,

L'Algérie a réalisé en peu de temps, soit depuis 2020, des avancées significatives pour asseoir les bases de l'économie de la connaissance. Ceux qui souhaitent investir, notamment les jeunes, bénéficient de mesures incitatives inédites pour concrétiser leurs projets et transformer leurs innovations en réalisations concrètes contribuant à la création de richesse et permettant de relever les défis auxquels nous nous sommes confrontés dans différents domaines.

Cette expérience a permis à mon pays d'occuper une place de premier plan en Afrique, et ce, grâce aux réformes économiques globales et profondes, qui ont fait des start-up une locomotive essentielle du processus de relance économique, jouissant d'un accompagnement permanent et d'un encouragement constant, comme en témoigne la création d'un fonds spécial de soutien aux start-up, dans le cadre d'une approche générale visant à consacrer des modes de financement étendus à la créativité, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Cet encouragement est illustré également par l'établissement de passerelles de communication entre les établissements de formation et de recherche et le monde des affaires et la création de plusieurs établissements pour la valorisation de la formation dans les domaines liés à l'innovation, en particulier l'intelligence artificielle, qui bénéficie aujourd'hui d'un intérêt accru, comme le montre le choix de la thématique de cette édition.

Mesdames, Messieurs,

Les étapes franchies par l'Algérie dans la construction de l'écosystème intégré des start-up ne sont pas dissociées de la dynamique que connaît actuellement le continent africain dans ce domaine. Certainement, cette conférence constitue une plateforme centrale réunissant des milliers d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'innovateurs pour échanger et établir des partenariats stratégiques qui ont vocation à transformer les défis qui se posent actuellement à notre continent en opportunités de réussite et à gagner le pari du développement durable, conformément aux objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Nous sommes convaincus que l'objectif de cette conférence, au-delà de l'idée d'organiser la plus grande manifestation technologique en Afrique, est de jeter les bases d'un écosystème continental intégré englobant la formation, le financement, l'investissement dans les infrastructures et l'adaptation du cadre législatif pour encourager l'innovation.

Je souhaite plein succès à vos travaux, renouvelant notre engagement, avec une volonté africaine forte et sincère, à appuyer ses conclusions afin que l'Afrique soit acteur des mutations mondiales et en phase avec l'économie mondiale.