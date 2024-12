Algérie: Président de la République - La Conférence africaine des start-up jette les bases d'un écosystème continental intégré

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a estimé, jeudi, dans une allocution à l'occasion de l'ouverture de la 3e édition de la Conférence africaine des start-up, lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, que l'objectif de cet événement, au-delà de l'organisation de la plus grande manifestation technologique en Afrique, est de jeter les bases d'un écosystème continental intégré englobant la formation, le financement, l'investissement dans les infrastructures et l'adaptation du cadre législatif pour encourager l'innovation.

Cette conférence constitue "une plateforme centrale réunissant des milliers d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'innovateurs pour échanger et établir des partenariats stratégiques qui ont vocation à transformer les défis qui se posent actuellement à notre continent en opportunités de réussite et à gagner le pari du développement durable, conformément aux objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine", a souligné le président de la République.

Et de conclure son allocution en renouvelant "l'engagement, avec une volonté africaine forte et sincère, à appuyer les conclusions de cette conférence afin que l'Afrique soit acteur des mutations mondiales et en phase avec l'économie mondiale".