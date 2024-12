Maroc: Cérémonie à Casablanca en l'honneur des alumni du programme Fulbright

Casablanca — La Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels (MACECE) a organisé, jeudi à Casablanca, une journée d'étude réunissant les anciens boursiers du programme Fulbright.

Cette journée, placée sous le thème sous le thème "Fulbright futures : Empowering alumni, driving change", est marquée par la présence de plus de 60 participants des programmes Fulbright Study Grant et JointSupervision, dédiés aux études Master et recherches doctorales, ainsi que des chercheurs et des invités de renom afin de créer un espace d'échange consacré au développement professionnel et à la collaboration.

A cette occasion, la directrice exécutive du programme Fulbright Maroc, Rebecca Geffner, a expliqué dans une déclaration à la MAP, que la MACECE est une initiative binationale cofinancée par les gouvernements américain et marocain, précisant que la Commission a pour mission de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle entre les deux pays.

"Nous offrons 14 programmes d'échange destinés aux Marocains qui souhaitent étudier, mener des recherches ou se perfectionner aux États-Unis, ainsi qu'aux Américains qui viennent au Maroc dans le même objectif", a-t-elle ajouté.

Mme Geffner a, dans ce sens, révélé que cette célébration réunit les alumni marocains des cinq dernières années pour qu'ils partagent leur expérience aux États-Unis et discutent des prochaines étapes de leur parcours Fulbright, affirmant que l'objectif de cet événement est de leur offrir des perspectives concrètes sur le marché d'emploi marocain et les accompagner dans leur parcours professionnel.

De son côté, Nick Barnett, conseiller aux Affaires publiques à l'ambassade des États-Unis à Rabat, a expliqué dans une déclaration similaire que le programme Fulbright est le programme d'échange phare des États-Unis, ajoutant que le Maroc, est l'un des rares pays où le gouvernement finance conjointement la MACECE, dédiée à la gestion de ce programme.

"Cela se traduit par un nombre plus important de participants et d'alumni comparé à la plupart des autres pays, ce qui témoigne de la solidité de notre relation bilatérale", a-t-il poursuivi, soutenant que "Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le partenariat Maroc Etats-Unis ne cesse de se consolider dans tous les domaines, à l'image du programme Fulbright".

Les lauréats marocains, à leur retour, intègrent un réseau dynamique de près de 10.000 alumni, a fait savoir M. Barnett, indiquant que les États-Unis sont fiers de continuer à investir dans ce vivier de talents capables de contribuer au développement de leurs communautés et de leur pays, tout en contribuant au raffermissement des liens entre les deux pays.

"Le Maroc est un ami de longue date des États-Unis, et nous continuons à investir dans cette amitié à travers des initiatives comme Fulbright", a-t-il dit.

Au programme de cette journée figurent plusieurs panels et ateliers consacrés à la gestion du choc culturel, la relance de carrière après Fulbright et la capitalisation sur les expériences Fulbright pour réussir au sein du monde professionnel marocain. Les panélistes discuteront également de l'écosystème entrepreneurial marocain, afin d'offrir différentes perspectives pour les alumni souhaitant établir leurs propres projets. Une réception de réseautage est également prévue

L'événement Fulbright Futures a pour objectif de mettre en lumière la mission de MACECE et du programme Fulbright, qui permet aux lauréats de devenir des acteurs du changement positif à travers l'éducation, les échanges culturels et le leadership. Cette journée d'étude encourage les participants à partager leurs expériences, à élargir leurs réseaux et à explorer de nouvelles opportunités de croissance et de contribution dans leurs domaines respectifs, renforçant ainsi l'importance du programme Fulbright dans l'avenir du Maroc.