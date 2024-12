Togo: Répondre à une demande de plus en plus forte

La Société Togolaise des Eaux (TdE), anciennement Régie Nationale des Eaux du Togo, célèbre cette année ses 60 ans d'existence. Fondée pour garantir l'accès à l'eau potable à travers le pays, l'entreprise étatique continue de se transformer pour répondre aux défis actuels et futurs.

Aujourd'hui, la TdE gère un portefeuille de 165 000 abonnés, répartis sur tout le territoire.

Cette base est appuyée par 65 agences commerciales et des unités de production. Une croissance marquée est particulièrement observée au cours des douze dernières années : le nombre d'abonnés a presque doublé, passant de 80 000 à 165 000, tandis que la consommation relevée a augmenté de 15 000 m³ à 25 000 m³ par jour.

Ce développement a été amorcé dans les années 90 grâce aux appuis financiers et techniques de partenaires internationaux.

Pour répondre aux exigences modernes et améliorer ses services, la TdE a entamé, en 2017, un processus de digitalisation de ses opérations. Ce virage technologique permet aujourd'hui :

Malgré ces progrès, des défis subsistent. Certains abonnés continuent de rencontrer des coupures d'eau ou un accès limité à l'eau potable.

Conscient de ces enjeux, Kodjovi Henry Amegan-Ayamenou, directeur commercial de la TdE, reste optimiste : 'C'est vrai que nous n'avons pas de l'eau partout ou dès fois ça se coupe et nous sommes tiraillés de gauche à droite. Mais du travail se fait quand-même, des efforts se font et très bientôt on ressentira les effets. Nous voulons bien faire les choses et les faire très vite.'

Pour répondre à la demande croissante en eau, notamment à Lomé, où la production actuelle est de 60 000 m³/jour contre des besoins projetés à 480 000 m³/jour d'ici 2030, des solutions innovantes sont en cours de préparation. Parmi elles, la construction d'une prise sur le fleuve Mono, un projet stratégique pour renforcer l'alimentation en eau potable de la capitale.

Pour mener à bien ces initiatives, la TdE s'appuie sur des partenaires clés, tels que l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Mondiale, et la Société de Patrimoine Eau et Assainissement (SP EAU). Leur mobilisation permettra de financer et de mettre en oeuvre des projets structurants, indispensables à l'atteinte des objectifs à l'horizon 2030.