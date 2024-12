Togo: L'Assemblée nationale s'apprête à examiner le projet de loi de finances

Tout est désormais prêt pour que l'Assemblée nationale entame l'examen du projet de loi de finances 2025 en commission.

Adopté le 26 novembre dernier, le document a été officiellement transmis à la représentation nationale pour étude et approbation.

Les députés disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre pour examiner et adopter le projet de loi.

Ce calendrier est crucial pour permettre au gouvernement de débuter l'année avec un budget validé, garantissant ainsi une gestion fluide et planifiée des ressources publiques.

Le projet de loi de finances 2025 est bien plus qu'un simple exercice budgétaire. Il s'agit d'un outil stratégique, définissant les grandes priorités de l'État et les moyens alloués pour les réaliser. Ce document reflète les ambitions du gouvernement en matière de croissance économique, de justice sociale et de développement durable.

L'étude en commission, notamment par la commission des finances et du développement économique, permettra d'évaluer la pertinence des choix budgétaires et d'assurer une meilleure allocation des ressources dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, et l'énergie.

Le budget de l'État pour 2025 s'équilibre en ressources et en charges à 2.394,2 milliards de francs de Fcfa, contre 2.179,1 milliards de francs pour l'exercice précédent, soit une augmentation notable de 9,9%.