Algérie: Skikda - Ouverture du 1er congrès international sur les tumeurs cancéreuses avec plus de 250 praticiens

SKIKDA — Les travaux du 1er congrès international sur les tumeurs cancéreuses se sont ouverts jeudi après-midi à Skikda, avec la participation de plus de 250 praticiens notamment d'Algérie, de Tunisie et de France.

Organisée pour trois jours par le Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d'Alger à Skikda en mode présentiel et par visioconférence, cette rencontre porte sur l'évaluation des innovations thérapeutiques dans le traitement des tumeurs en Algérie qui visent à améliorer la santé des malades et à leur assurer un traitement efficace.

Pr. Asma Kerboua, cheffe du service d'oncologie médicale du CPMC et présidente du congrès, tenu en hommage au professeur Kamel Bouzid doyen de l'oncologie en Algérie décédé fin octobre passé, a indiqué que ce rendez-vous scientifique vient évaluer les innovations thérapeutiques et leur impact pharmaco-économique afin d'améliorer l'utilisation des ressources et les résultats obtenus et débattre de la réaction des patients aux médicaments et aux innovations thérapeutiques.

L'intervenante a également évoqué les thérapies oncologiques en Algérie dont l'immunothérapie qui repose sur la stimulation du système immunitaire du corps pour mieux lutter contre les maladies dont le cancer et la thérapie ciblée avec de nouvelles classes qui ciblent des cellules et des molécules particulières et l'intelligence artificielle en radiothérapie.

Les médecins intervenant au premier jour de la rencontre regroupant aussi des pharmaciens et infirmiers ont abordé les divers types de cancers, relevant que le cancer du sein est le plus répandu chez les femmes, tandis que chez les hommes, c'est celui du colon et du rectum.

Le directeur local de la santé, Larbi Zerouki, a souligné que la wilaya de Skikda dispose de cinq unités anti-cancer, un laboratoire développé d'analyse anapath et a dénombré 4.859 séances de chimiothérapie au premier semestre 2024.

Cette première journée a connu la présentation de nombre de communications dont "l'évaluation de l'immunothérapie du cancer du poumon au service d'oncologie du CPMC" et "la méthode chirurgicale dans le traitement du cancer du poumon".

Des ateliers dans le domaine de pharmacie et de formation des infirmiers à la prise en charge des cancéreux seront également organisés au deuxième et troisième jour de la rencontre, selon les organisateurs.