Afrique de l'Est: CEO Summit 2024 - Plus de 500 entreprises et acteurs économiques présents

C'est parti pour deux jours de rencontre de haut niveau entre décideurs du secteur privé de la région Océan Indien. La première édition du CEO Summit a débuté hier au Novotel et se poursuit ce jour

Plus de 500 chefs d'entreprises et acteurs économiques et personnalités régionales, ont répondu présents à ce rendez-vous qui est appelé à connaître du succès avec notamment, son objectif de rassembler les forces économiques et entrepreneuriales des pays riverains de l'Océan Indien.

Nouvelle ère

Organisé par BECOM, en partenariat avec le Syndicat des industries de Madagascar (SIM), le CEO Summit est le point de départ d'une nouvelle ère de coopération entre le secteur privé régional. Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des industries de Madagascar a rappelé, lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, qu'il est plus que jamais temps de rassembler les forces et d'affirmer la valeur de l'Océan Indien. Le CEO Summit 2024 représente, ainsi, une opportunité unique de rassemblement favorisant le dialogue, la discussion et les rencontres entre acteurs décisionnaires de la région Océan Indien.

La présence du président de la Commission de l'Océan Indien à cette assise régionale témoigne, par ailleurs, de la volonté de cette structure d'appuyer les initiatives privées pour le développement de la région. « C'est une opportunité de définir ensemble l'avenir de notre région qui est plus que jamais partie pour relever le défi de la sécurité alimentaire », a-t-il déclaré dans son discours. La sécurité alimentaire qu'il considère comme une nécessité vitale et une priorité absolue. Huguette Bello, la présidente de la Région Réunion a, pour sa part, annoncé la nécessité de renforcer davantage cette coopération régionale du secteur privé.

Potentiels complémentaires.

Particulièrement attaché au rôle du secteur privé dans le développement socio-économique de la région, le président de la République Andry Rajoelina a fait le déplacement hier à Ivandry pour présider la cérémonie d'ouverture du CEO Summit. Une occasion pour le chef de l'Etat de réitérer que l'industrialisation joue un rôle primordial dans la transformation économique de la région. Il n'a pas manqué de saluer « l'initiative du Syndicat des industries de Madagascar pour avoir créé cette plateforme de dialogue stratégique visant à créer des opportunités d'investissement pour promouvoir le développement de la région ; à travers des axes stratégiques et de collaboration ».

En somme, le CEO Summit offre à la coopération régionale une possibilité de mieux exploiter les potentiels complémentaires de chaque pays membre. Pour Madagascar, en particulier, les autres pays membres peuvent constituer des débouchées pour les produits agricoles. Surtout quand on sait que jusqu'à présent, ils s'approvisionnent encore dans des pays lointains comme le Brésil, l'Argentine ou encore l'Espagne. Sur ce point, d'ailleurs, Andry Rajoelina a rappelé son objectif de faire de Madagascar le grenier agricole du continent Africain. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que les autorités malgaches ont institutionnalisé la transformation agricole.

Et le CEO Summit constitue justement une plateforme appelée à jouer un rôle dans cette transformation agricole. Les rencontres entre ces acteurs économiques régionaux contribuent ainsi à unir les forces pour le développement régional. Outre les rencontres d'affaires, l'événement comporte des débats interactifs et dynamiques animés par des intervenants de classe mondiale avec des thématiques élaborées par un comité d'experts. On peut citer, entre autres thèmes : - les meilleures opportunités de financement pour les entreprises de la région - le recrutement, la formation et la motivation des cadres et des leaders de demain - l'innovation et l'adoption de l'intelligence artificielle...L'événement sera clôturé, ce soir avec la remise des sept trophées du CEO Awards.