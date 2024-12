Sénégal: Koungheul s'engage à devenir la zone d'expérimentation des coopératives agricoles communautaires

Koungheul — Le département de Koungheul veut devenir la zone d'expérimentation des coopératives agricoles communautaires annoncées par les nouvelles autorités du Sénégal, a affirmé Aliou Sall, coordonnateur des assises citoyennes de l'agriculture de Koungheul ouvertes jeudi dans ce chef-lieu départemental de la région Kaffrine (centre).

"Le département de Koungheul s'engage à être la zone d'expérimentation des coopératives agricoles communautaires au Sénégal, à la suite de l'annonce des nouvelles autorités pour la création de ces coopératives agricoles communautaires", a déclaré M Sall

Il s'exprimait à l'ouverture des assises citoyennes de l'agriculture de Koungheul, présidées par la présidente du conseil départemental, Socé Diop Dionne en présence d'autres élus territoriaux.

Ces assises citoyennes de l'agriculture, qui se tiennent sur deux jours (5-6 décembre) ont pour objectif de 'faire un diagnostic du secteur agricole", selon son coordonnateur Aliou Sall, par ailleurs président de l'association "Pencum Bambouck", une structure citoyenne et communautaire.

Plusieurs thématiques relatives au financement de l'agriculture, la reconstitution du capital semencier, la restauration des sols et la reproduction des semences locales ont été abordées par les participants.

Les échanges étaient conduits par les différents experts de l'Institut sénégalais de recherche agricole, du Conseil national de concertations et de coopération des ruraux et de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale.

"Le département de Koungheul, de par sa position géographique et son rendement agricole d'antan, a joué un rôle important dans le bassin arachidier à travers la mise en place des unités de stockage et décorticage et des maisons de commerce étrangères, depuis les années d'indépendance", a rappelé Aliou Sall.

En exposant le potentiel dont regorge cette localité, M. Sall a mis l'accent sur "l'expérience des acteurs dans le domaine agricole, la disponibilité de la main-d'oeuvre, le temps d'ensoleillement et la densification du réseau routier connecté aux zones de production".

"Toutes ces opportunités peuvent contribuer à booster le secteur agricole dans la zone", a fait valoir Aliou Sall.

La présidente du conseil départemental de Koungheul, Socé Diop Dionne, qui a salué cette initiative citoyenne, s'est engagée pour l'accompagnement et le suivi des recommandations issues de ces assises citoyennes de l'agriculture.