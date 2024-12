Sénégal: La stratégie Amref Health lancée pour renforcer les systèmes de santé

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) a lancé mercredi, à Dakar, la stratégie Amref Health 2023-2030, avec l'objectif de soutenir les investissements communautaires durables, la promotion et le renforcement des capacités des femmes et des jeunes.

"La stratégie AMREF couvre les années 2023 à 2030 et fait un focus sur les femmes et les jeunes, et aussi sur le niveau communautaire", a souligné la directrice régionale d'Amref Health Afrique en Afrique de l'Ouest, Awa Diène Dieng.

Awa Diène Dieng s'exprimait ainsi lors de la cérémonie de lancement de la stratégie AMREF Health 2023-2030, laquelle comprend deux grands axes.

L'un de ces deux axes porte sur "des investissements dans les systèmes de santé centrés sur l'individu et dirigés vers la communauté".

Présent en Afrique de l'Ouest depuis 2011, Amref Health est une organisation non gouvernementale africaine qui se consacre à la fourniture de soins de santé communautaires et environnementaux aux pays d'Afrique.

Malick Diallo, directeur des ressources humaines au ministère de la Santé et de l'Action sociale, soutient que "le lancement de la stratégie 2023-2030 d'AMREF vient à point nommé".

Il se dit convaincu que "cette stratégie va très bien rimer avec l'agenda 2050 lancé par le gouvernement du Sénégal où la santé occupe une place essentielle".

Il a signalé qu"'AMREF et le ministère de la Santé et de l'Action sociale ont signé une convention en 2019 pour la mise en place des projets (...)".

Selon le directeur des ressources humaines au ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'objectif d'ici 2030 est la "quête de ressources humaines qualifiées, motivées, et performantes".

Cette cérémonie organisée en partenariat avec l'ONG Amref Health Africa a vu la participation d'experts de la santé et de partenaires.