Sénégal: Fonds d'appui à la stabulation - 100 millions de francs CFA investis dans le département de Bambey en quatre ans

Bambey — Le Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB) du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a injecté 100 millions de francs CFA dans le département de Bambey (centre), de 2020 à 2024, a annoncé son administratrice, Fatoumata Bakhoum Diouf, jeudi.

"Entre 2020 et 2024, a-t-elle indiqué, le FONSTAB a financé plus de 100 millions de francs CFA au profit des éleveurs du département de Bambey. Heureusement, plus de 90 % des crédits octroyés ont été remboursés."

Mme Diouf prenait part à une réunion d'information sur les opportunités de financement du Fonds d'appui à la stabulation et la constitution des coopératives d'élevage, au profit des éleveurs du département de Bambey.

La réunion présidée par Mamadou Faye, un adjoint du préfet de Bambey, s'est déroulée en présence des sous-préfets de Baba Garage et de Ngoye, du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, et des responsables du service départemental de l'élevage.

Fatoumata Bakhoum Diouf estime que les performances des éleveurs en matière de remboursement des crédits sont la preuve de leur volonté de contribuer activement à la promotion de l'élevage.

"Ce succès doit nous pousser à aller plus loin", a-t-elle dit, souhaitant la création de coopératives d'élevage dans les communes du département de Bambey.

"Avec des coopératives fortes, nous pouvons transformer nos productions locales en piliers de notre indépendance alimentaire et économique", a ajouté l'administratrice du Fonds d'appui à la stabulation.

Selon Mme Diouf, la création des coopératives va faciliter l'accès des éleveurs aux financements et renforcer leur capacité de négociation auprès des partenaires financiers. Elle a assuré les éleveurs du département de Bambey du soutien du FONSTAB.