Sénégal: La CCIAD projette de construire un immeuble dédié à la formation professionnelle

Dakar — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad) travaille sur la construction d'un « immeuble exclusivement dédié à la formation professionnelle », a déclaré, jeudi, son président, Abdoulaye Sow.

« Nous travaillons aujourd'hui d'arrache-pied pour construire un immeuble exclusivement dédié à la formation professionnelle », a-t-il indiqué.

Il en a fait la révélation à la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants et auditeurs des promotions de 2018, 2019 et 2020 de l'académie consulaire, dans les locaux de la CCIAD.

Pour inscrire la formation dans la dynamique des mutations du commerce international et des exigences légales, a affirmé Abdoulaye Sow, le bureau de la chambre de commerce a autorisé en 2023 la création d'une société anonyme chargée de mener les réformes nécessaires et assurer le développement de la formation professionnelle.

« La relation séculaire entre les acteurs de la communauté portuaire et la CCIAD s'est construite autour de la formation, de l'amélioration des compétences des travailleurs et cadres des entreprises des maisons de commerce, de transit et aujourd'hui du transport et la logistique », a expliqué Abdoulaye Sow.

Il a souligné que « les performances de l'Académie consulaire sont le fruit d'une collaboration entre l'administration de l'école, les entreprises et surtout, le corps professoral ».

M. Sow a demandé aux étudiants d'être des « modèles » en entreprise.

« Vous êtes maintenant appelés à apporter votre contribution au développement de votre pays, et votre diplôme vous ouvrira les portes d'une belle carrière professionnelle. Je vous appelle aussi à devenir des entrepreneurs comme la plupart de vos parrains, car le pays a besoin de capitaines d'industrie, de leaders dans les affaires », a lancé Abdoulaye Sow en s'adressant aux récipiendaires.

Venu présider la cérémonie de graduation, Pape Djigjam Diop, directeur des ressources humaines de la douane, venu représenter le parrain Mbaye Ndiaye, a attiré l'attention des jeunes sur les défis auxquels ils seront bientôt confrontés dans l'exercice de leurs fonctions.

« Le diplôme est certes important, mais gardez à l'esprit qu'il ne représente qu'un outil. Le plus important est ce que vous ferez de cet outil. Vous allez affronter la vie professionnelle qui est souvent parsemée d'embûches », a soutenu M. Diop.

A l'endroit des récipiendaires, il a ajouté : « Pour réussir dans toutes vos entreprises, ayez le sens de l'action et de son utilité. Car les connaissances et les expériences professionnelles n'auront de sens que si elles vous permettent d'agir, de créer, d'innover, de développer des projets concrets utiles à la société ».

« Il faut de l'engagement, car les plus beaux projets, les plus utilisables stratégies ne sont rien ou restent de pâles réalisations sans l'engagement de ceux qui les portent. Il vous faudra aussi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'humilité et surtout d'éthique », a conseillé Pape Djigdjam Diop.