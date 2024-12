Sénégal: Une loi d'orientation pour l'autonomisation économique des femmes en gestation

Dakar — Le secrétaire général du ministère de la Femme et des Solidarités, Ndiogou Diouf, a annoncé, jeudi, la proposition prochaine d'une loi d'orientation relative à l'autonomisation économique des femmes.

»Sur instruction du chef de l'Etat qui a demandé à ce qu'on lui fasse le point sur le dispositif d'autonomisation économique des femmes, nous sommes en train de mettre en place un comité interministériel pour réfléchir sur un grand programme économique holistique d'autonomisation économique des femmes », a-t-il déclaré.

»A ce programme économique ambitieux sera adossée une loi d'orientation pour l'autonomisation économique des femmes, dont nous allons bientôt faire la proposition », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général du ministère de la Femme et des Solidarités s'exprimait à l'occasion de la table ronde sur l'accès sécurisé des femmes et des jeunes aux fonciers.

Cette rencontre organisée avec l'appui de la Banque mondiale, s'inscrit dans la continuité de la stratégie genre et d'accompagnement social du Projet cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF), intégrant un plan d'action opérationnel et une approche partenarial pour relever les défis d'un accès équitable au foncier pour les femmes et les jeunes.

»L'accès des femmes à la terre constitue une priorité et un moyen de lutte efficace contre les inégalités des genres, ainsi qu'un levier de renforcement du pouvoir économique et social, en garantissant le droit d'accès à la terre conformément aux dispositions de la Constitution », a relevé M. Diouf.

C'est à ce titre, a-t-il souligné, »à la faveur de la matérialisation de ce droit que l'axe trois de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres 2016-2026 est dédié à l'accès aux opportunités économiques dont le foncier constitue une condition essentielle ».

Toutefois, »l'enquête qui a été réalisée entre 2022 et 2023 met en exergue un accès très ferme des femmes aux fonciers agricoles notamment », a renseigné le secrétaire général du ministère de la femme et des solidarités.

Cette enquête »révèle que les femmes ne représentent que 11,1% des responsables des parcelles agricoles au niveau national, reflétant ainsi une disparité dans l'accès aux terres agricoles entre hommes et femmes ».

Il s'agit, selon lui, de »disparités existantes en matière d'accès à la terre largement favorables aux hommes, justifiées en grande partie par des pratiques coutumières et des influences sociales qui ont établi des normes et valeurs qui régissent des moralités d'accès, d'utilisation et modes de transfert de propriétés généralement défavorables aux femmes ».

La nouvelle loi d'orientation en gestation va ainsi »redéfinir en partie, les conditions d'accès au foncier » qui constitue »un actif majeur important pour économiquement permettre aux femmes d'assurer leur indépendance et jouer leur rôle pleinement dans le tissu économique et la croissance endogène et partagée », a fait valoir l'officiel.