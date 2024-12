Cote d'Ivoire: Corridor Abidjan-Lagos - Les Etats élaborent un mode opératoire de contrôle

Rendre effective la fluidité et booster les économies locales. Tel était l'objectif de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'ouest (Csrao). En collaboration avec la Cedeao et avec l'appui de l'Oim du Bénin, les membres de cette organisation sous-régionale étaient à Cotonou.

Cette rencontre qui s'est déroulée du 28 au 29 novembre 2024, était placée sous la présidence du ministère de l'Economie et des Finances du Bénin, et s'est articulée autour du thème : "Relance du mécanisme régional de suivi du libre-échange des véhicules Inter-Etats de transport de personnes et de biens dans l'espace Cedeao".

Afin de faciliter la libre circulation des biens et services, les participants ont arrêté un mode opératoire pour le contrôle des véhicules. Ainsi, ce mécanisme prévoit des contrôles conjoints de la police, la gendarmerie, les douanes et les agents de protection de l'environnement et de la quarantaine dans les parkings automobiles des Etats membres. Les parties prenantes ont planché sur les phases pratiques dans les gares.

Représentant l'ambassadeur Représentant résident de la Cedeao près la République du Bénin à cette assise, Mamadou Konaté a salué cet atelier à sa juste valeur. Tout en rassurant, au nom du Représentant résident, de la disponibilité constante de la Cedeao dans la réalisation des voeux de son peuple, dont la facilitation de la circulation des biens et des personnes en est une déclination.

S'exprimant sur ce chapitre, Koné Vaffi, le président de la Csrao, en a fait la genèse et a rappelé que cet outil d'intégration qui vise à lutter contre les entraves et les tracasseries routières, est une émanation de la rencontre du Conseil des ministres de la Cedeao lors de sa session du 16 mai 2015 tenue à Accra au Ghana.

Plusieurs points focaux de la Csrao venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Nigéria, de la Guinée, des représentants du ministère délégué à l'Intégration africaine de la Côte d'Ivoire et le Représentant résident de la Cedeao près la République du Bénin, ont répondu présents à cette assise.

Cette rencontre s'est achevée par une visite au Poste de contrôle juxtaposé de Sémé Kraké frontière Bénin - Nigéria.