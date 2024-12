Sénégal: Assemblée nationale - Amadou Mame Diop passe le témoin à Malick Ndiaye

Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye a rencontré hier, mercredi 4 décembre, son prédécesseur, Amadou Mame Diop, dans le cadre de la traditionnelle passation de services. Lors de cette rencontre les deux hommes ont dressé un état des lieux de l'Assemblée nationale et procédé à une transmission formelle des dossiers en cours.

Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye n'a pas perdu de temps. Aussitôt élu et installé dans ses nouvelles fonctions de 13eme président de l'institution parlementaire, il a rencontré hier, mercredi 4 décembre, son prédécesseur, Amadou Mame Diop, dans le cadre de la traditionnelle passation de services. Lors de cette rencontre le président sortant de l'institution parlementaire et son successeur ont dressé un état des lieux de l'Assemblée nationale et procédé à une transmission formelle des dossiers en cours.

Dans un message partagé un peu plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux, le président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye a remercié le peuple sénégalais pour sa « confiance, son engagement indéfectible et son soutien ». Poursuivant son propos, il a également exprimé ses « sincères remerciements » à l'endroit du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'au président de leur formation politique, le Premier ministre Ousmane Sonko. « Leur soutien indéfectible et leur amitié constante, depuis les premiers jours du Pastef, me sont précieux. Ensemble, nous avons cheminé dans la détermination pour faire du Sénégal une nation souveraine et un pays prospère afin que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais puissent laisser s'exprimer son plein potentiel » a-t-il lancé.

Exprimant sa disponibilité à « porter cette responsabilité pour servir notre grande nation », Malick Ndiaye a également réaffirmé sa volonté de bâtir une Assemblée nationale dynamique, en phase avec les préoccupations des citoyens, afin de répondre plus efficacement aux défis majeurs du pays.