Tunisie: La saison 2 de La Biennale de l'art à Gammarth - Des oeuvres pour la bonne cause

La Société française d'entraide et de bienfaisance (Sfeb) rempile pour une 2e édition, haute en couleur et en œuvres d'arts. Arts plastiques, peinture, œuvres visuelles en collage, d'autres en céramique et plusieurs créations distinguées sont visibles dans un pavillon à Gammarth jusqu'au 8 décembre 2024. Ce lieu abrite désormais cette biennale de plus en plus prisée par ses 50 artistes tunisiens et étrangers toutes et tous engagés pour la bonne cause.

«Le caritatif est totalement indissociable à l'engagement humain et aux arts comme le prouve notre rendez-vous biannuel». Affirme Michel Delattre, président de la Sfeb lors d'un point de presse organisé au pavillon annexe de l'hôtel Golden Carthage. Une longue liste d'artistes plasticiens, peintres, céramistes tunisiens, étrangers ou vivant en Tunisie se mobilisent pour l'art et s'engagent dans l'entraide et la solidarité

