Tunisie: La BCT intensifie ses efforts pour la stabilité du secteur bancaire

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) reste fermement engagée dans la mise en oeuvre de mesures préventives visant à préserver la stabilité du secteur bancaire et dans la poursuite des réformes réglementaires visant la convergence vers les standards internationaux, indique un communiqué de la BCT, rendu public à l'occasion de diffusion de la 13e édition de son rapport annuel sur la supervision bancaire relatif à l'exercice 2023.

Dans ce rapport, la banque retrace les évolutions de l'année en matière de réglementation bancaire, de surveillance micro et macro prudentielle et de protection des usagers des services bancaires. Le rapport dresse également le bilan de l'activité et de la situation financière des banques et établissements financiers dans un contexte économique national et international qui demeure difficile.

Malgré le contexte économique, le secteur bancaire a poursuivi ses efforts en matière de mobilisation de l'épargne, de financement de l'économie et de soutien à l'État et aux entreprises publiques, précise la même source.

Parallèlement, le secteur bancaire a consolidé davantage ses ratios de solvabilité et de liquidité à la faveur, d'une part, des mesures prudentielles proactives prises par la BCT ces dernières années en matière de distribution des dividendes et provisionnement du risque de crédit et, d'autre part, de l'ancrage prononcé des pratiques de bonne gouvernance et de gestion des risques au sein des principales banques de la place.

Toutefois, la poursuite du ralentissement de l'activité économique et des pressions budgétaires conjuguée au maintien des pressions inflationnistes et à l'exacerbation du stress hydrique que connait la Tunisie, constituent tant de facteurs qui pèsent sur la stabilité du secteur bancaire, comme en témoignent le fort ralentissement de l'activité de crédit en 2023 et 2024 et la monté des créances non performantes.