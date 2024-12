Algérie: Exploitation des ressources minières - La société belge Etex souhaite investir au pays

ALGER — La société belge Etex, spécialisée dans l'exploitation des ressources minières et la fabrication de matériaux de construction, souhaite investir en Algérie dans le domaine de l'exploitation et de la transformation des matières premières minières comme le gypse (plâtre), au vu des réserves considérables dont dispose le pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Cet intérêt pour l'investissement en Algérie a été exprimé lors d'une rencontre entre la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Mme Karima Tafer, et une délégation de la société Etex, conduite par son PDG, Bernard Delvaux, a précisé le communiqué.

La rencontre, tenue au siège du ministère en présence de cadres de ce dernier, du groupe Sonarem, de l'Agence nationale des activités minières (ANAM) et de l'Agence du service géologique de l'Algérie (ASGA), a permis d'examiner les possibilités de coopération et d'investissement entre les entreprises et établissements miniers du secteur et la société Etex dans le domaine de l'exploitation et de la transformation des matières premières minières en Algérie, notamment le gypse (plâtre), selon la même source.

A cette occasion, M. Delvaux a donné un aperçu de sa société qui, a-t-il dit, "souhaite investir en Algérie dans la fabrication de différents matériaux de construction modernes, dont des plaques de gypse, au vu des réserves considérables dont disposent plusieurs wilayas du pays comme Bordj Bou Arreridj, Batna, Sétif, Biskra, Bouira, Bejaia et Tébessa", ajoutant que la société "souhaite aussi s'implanter en Algérie".

De son côté, Mme Tafer s'est dite "prête à accompagner la société pour investir en Algérie", assurant que "le secteur est ouvert à la coopération avec les expertises étrangères qui contribuent à l'acquisition de compétences mutuelles pour développer le domaine des mines". Le secteur "soutient tous les investissements mutuellement bénéfiques", a-t-elle ajouté.

Leader mondiale de la construction légère, Etex compte plus de 13.500 collaborateurs répartis sur 160 sites à travers 45 pays, a précisé le communiqué.