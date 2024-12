Algérie: Afrique du Sud - La ZLECAF, une 'opportunité' pour renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula a affirmé, jeudi à Alger, que l'adhésion de l'Algérie et de l'Afrique du Sud à l'initiative de commerce guidé de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) représente une "opportunité" pour renforcer la coopération bilatérale.

"L'adhésion des deux pays à la ZLECAF nous offre aujourd'hui l'opportunité de renforcer les échanges commerciaux et d'en améliorer la qualité pour répondre aux aspirations de nos peuples", a déclaré M. Moula dans une allocution prononcée lors du Forum économique Algérie-Afrique du sud, coprésidé par le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, et le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, Parks Tau.

"En tissant des liens solides entre les entreprises africaines, nous pouvons non seulement renforcer notre présence sur les marchés régionaux, mais aussi rivaliser sur la scène internationale", a-t-il dit, ajoutant que "les entreprises algériennes sont prêtes à collaborer pleinement avec leurs homologues sud-africaines".

L'intervenant a également indiqué que ces réformes ont levé toutes les contraintes entravant les activités des entreprises et des investisseurs, soulignant que les efforts de l'Algérie pour diversifier son économie lui confèrent de nombreux avantages qui complètent ses atouts naturels et géographiques.

Moula a exprimé sa volonté de travailler avec les opérateurs économiques sud-africains afin de "capitaliser sur ces potentialités et de les développer", se déclarant confiant que les rencontres bilatérales entre les opérateurs économiques des deux pays seront "fructueuses" et permettront, selon lui, de conclure des partenariats commerciaux et économiques.