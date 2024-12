Algérie: Ghardaïa - Consolidation de la gouvernance financière en entreprises, thème d'un symposium à Ghardaïa

GHARDAIA — Un symposium national sur "La stratégie de développement et de consolidation de la gouvernance financière dans les entreprises économiques" a été organisé jeudi à Ghardaïa, à l'initiative du laboratoire scientifiques des études appliquées en régulation des orientations financières contemporaines.

La rencontre, tenue à la faculté des sciences économiques et commerciales et sciences de gestion de l'université de Ghardaïa, a permis aux participants, experts, universitaires et professionnels, de braquer la lumière sur la gouvernance financière et ses plans de gestion au diapason de l'essor technologique et financier de par le monde, en sus de l'ancrage de la culture d'innovation financière et économique dans le milieu universitaire algérien.

Dans son intervention, le président du symposium, Brahim Douar, a indiqué que cette rencontre académique repose sur l'étude analytique du rôle de la bonne gouvernance financière dans la performance des entités économiques au service de l'économie nationale.

Et de poursuivre : la gouvernance financière est un exercice renouvelé, selon l'évolution des termes et notions économiques, soubassement de la gestion des entreprises économiques, elle-même riche en dispositifs et règles, dont la transparence et la clarté, source de confiance entre opérateurs et chefs d'entreprises.

Selon l'intervenant, cette gouvernance permet d'éviter les dépassements financiers causés par certaines entreprises économiques et commerciales, et de monter une entreprise forte et efficiente, capable de se placer à la hauteur des variables des systèmes financiers et économiques à l'ère des mutations technologiques.

Pour sa part, l'expert international en régulation bancaire et financière, Pr. Saci Idir, a affirmé que cette rencontre est appelée à mettre en avant le rôle de la bonne gouvernance financière en termes d'encouragement de l'investissement multisectoriel, à inciter les étudiants à investir le monde de la gestion financière, et à faire face aux défis rencontrés au sein des entreprises économiques à l'ère du développement technologique.

Le président du laboratoire des études appliquées, Abdellatif Ouled-Haimouda, a indiqué que l'organisation de cette rencontre intervient en application des décisions et réformes économiques et financière prônées par l'Etat et prévoyant notamment la mise en place de la Haute autorité de la transparence, de la prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que la préservation des devises pour une bonne gouvernance financière et la relance de l'économie nationale.