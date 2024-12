Algérie: La Conférence africaine des start-up confirme l'engagement des Africains à relever les défis du futur

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi à Alger, que la Conférence africaine des start-up est désormais un rendez-vous continental qui confirme l'engagement des Africains à relever les défis du futur et à jeter les bases d'un écosystème continental.

Dans une allocution prononcée en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, devant les participants à la 3e édition de la Conférence africaine des start-up, le président de la République a précisé que cette conférence est "désormais un rendez-vous continental qui confirme notre engagement, en tant qu'Africains, à relever les défis du futur et à jeter les bases d'un écosystème continental fondé sur l'innovation et l'intégration pour une exploitation optimale des capacités de nos pays et le renforcement de la place de notre continent sur la scène internationale".

Lors de cette édition, troisième du genre, organisée sous le haut patronage du président de la République, les participants s'attèleront à examiner les opportunités et défis liés au développement de l'intelligence artificielle en Afrique et les moyens de transformer les idées innovantes en projets concrets au service du développement durable et à évaluer l'état de mise en oeuvre de la feuille de route continentale des start-up et de la Déclaration d'Alger pour le développement des start-up en Afrique, adoptées lors des précédentes éditions. Il sera également question d'élaborer une nouvelle feuille de route pour le développement de l'intelligence artificielle en Afrique.

Outre des ministres et des responsables chargés des secteurs de l'innovation et des start-up dans les pays africains et l'Union africaine, plus de 500 start-up, des investisseurs et des experts de différentes régions du continent participent à cette édition.