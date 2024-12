Maroc: Burundi - Le pays participe à la Table Ronde sur l'investissement dans le cadre de la mobilisation des financements pour la Vision Burundi 2040-2060

Bujumbura — Le Royaume du Maroc participe avec une importante délégation à la Table Ronde sur l'investissement dans le cadre de la mobilisation des financements pour la mise en oeuvre de la vision Burundi 2040-2060.

La cérémonie d'ouverture de cette Table Ronde a connu la participation du Président de la République du Burundi, M. Evariste Ndayishimiye, ainsi que la présence de plusieurs responsables des partenaires de développement, bilatéraux, régionaux et internationaux.

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Burundi se renforcent et se diversifient au fil des années, conformément à la volonté exprimée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SE le Président Evariste Ndayishimiye.

La délégation marocaine, conduite par M. Mohamed Methqal, ambassadeur Directeur générale de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), comprend plusieurs responsables représentant des ministères, des établissements publics, des entreprises du secteur privé et des acteurs bancaires et financiers.

Ainsi, elle comprend le ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le ministère du Tourisme, de l'Artisanat de l'Economie sociale et Solidaire, le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, la Caisse de Dépôt et de Gestion, l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable, l'Office National des Hydrocarbures et des Mines, la Société Marocaine de l'Ingénierie Touristique, le Groupe OCP, le Groupe Al Omrane, BANK OF Africa, ATTIJARI WAFA Bank, ainsi que la Chambre Africaine de Commerce et de Service-Dakhla.

L'objectif général de cette table ronde est de partager la Vision du Gouvernement burundais en matière de développement socio-économique ainsi que les réformes envisagées et en cours, afin de mobiliser toutes les parties prenantes et les ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre de la Vision 2040-2060.

En effet, l'organisation de la Table Ronde vise à partager les grandes orientations de la Vision Burundi Pays émergent en 2040 et Pays développé en 2060 et communiquer aux partenaires les réformes importantes en cours et à venir visant à renforcer la croissance économique, la gestion des finances publiques et le développement du capital humain.

Elle a aussi pour objectif de renforcer les partenariats entre le gouvernement burundais, les partenaires au développement, le secteur privé et la société civile en plus de recueillir les points de vue et obtenir le soutien des donateurs et des créanciers sur les programmes de réformes du gouvernement burundais et leurs feuilles de route et calendriers de mise en oeuvre.

Cette Table ronde comprend deux segments, dont le premier est dédié aux partenaires bilatéraux et multilatéraux et aurait pour objectif de leur présenter la Vision 2040-2060 et le Programme national de développement (PND), les grands défis à relever, le déficit de financement, ainsi que le cadre partenariat de mise en oeuvre et de suivi-évaluation.

Le second se rapporte au secteur privé et vise à présenter les réformes en cours et envisagées pour l'amélioration du climat des affaires, ainsi que les opportunités d'investissement privé au Burundi.