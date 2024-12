Maroc: Parution du 82ème numéro de la revue de la Gendarmerie Royale

Rabat — Le 82ème numéro de la revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître, traitant de divers sujets et thématiques, avec en tête une rubrique consacrée aux "Activités Royales" et un dossier sur les opportunités et les défis de l'Intelligence artificielle (IA) au sein de la Gendarmerie Royale.

Dans son éditorial, la revue trimestrielle (octobre-décembre 2024) met le focus sur les projets pionniers en Intelligence artificielle lancés par un Groupe d'Experts rassemblant des cadres de l'Institution, soulignant qu'en intégrant l'IA, la Gendarmerie Royale s'efforce de maintenir sa quête constante d'excellence, d'efficacité et d'innovation.

Cela lui permet d'accompagner les dynamiques nationales autour de la question de l'IA, notamment la Stratégie "Digital Morocco 2030", pilotée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration.

La rubrique "Activités Royales" relaye le texte intégral du Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4ème année législative de la 11ème Législature. Elle revient également sur la réception par le Souverain du Chef du gouvernement et des membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture après restructuration, ainsi que sur la visite d'État au Maroc du président français Emmanuel Macron.

Dans la rubrique "Décryptage", la revue se fait l'écho de la rencontre le 1er octobre entre le Commandant la Gendarmerie Royale, Mohammed Haramou, et le Haut Conseiller à la Défense britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (DSAME), Vice-Amiral Edward Ahlgren.

La même rubrique jette la lumière également sur la récompense des bacheliers les plus méritants, s'inscrivant dans le cadre des efforts consentis et du soutien permanent que la Gendarmerie Royale porte à ses personnels et leurs familles, ainsi que sur la 11ème édition de l'exercice de simulation de lutte contre la pollution marine accidentelle par les hydrocarbures "SIMULEX 2024, organisée du 24 au 26 septembre 2024 au large du Port Tanger Med et à laquelle la Gendarmerie Royale a pris part.

Sous le titre "Marrakech Air Show 2024 : La Gendarmerie Royale sur le devant de la scène", la revue s'attarde, en outre, sur la 7ème édition du Salon International de l'Aéronautique et du Spatial, à la Base École des Forces Royales Air à Marrakech, notant que cet événement tant attendu fait son retour après six années d'absence, suite à deux éditions annulées en raison de la pandémie de la Covid-19.

Dans son dossier, le trimestriel s'attarde sur le sujet de l'IA qui ne cesse de bouleverser le monde, particulièrement avec le développement de nouveaux modèles de réseaux qui ont accéléré la capacité des machines à imiter les fonctions cognitives de l'être humain.

A l'instar des autres services publics, la Gendarmerie Royale ne peut rester en marge de cette transformation au risque, d'une part, de se voir dépassée par la complexité des problématiques à résoudre et des défis sécuritaires à affronter et, d'autre part, d'être en décalage par rapport aux attentes et aux exigences des citoyens, écrit-t-on, ajoutant que si l'IA est en mesure d'offrir à la Gendarmerie Royale de grandes opportunités pour améliorer ses capacités opérationnelles et la productivité de son personnel, il est primordial de se prémunir contre les risques qui lui sont inhérents pour garantir la fiabilité et la sécurité de ses usagers.

Le dossier comprend, en outre, une interview avec le capitaine Issam El Miloudi qui passe en revue les perspectives de l'IA et qui ne cesse d'accroître l'efficacité de la mission de sécurité que ce soit dans le champ administratif ou judiciaire en apportant une capacité d'analyse importante et rapide.

Le dossier propose également une grande interview avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ryad Mezzour, autour des grands progrès du Maroc pour asseoir sa souveraineté industrielle.