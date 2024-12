Maroc: La Banque mondiale met en avant la stratégie du pays pour la préservation et la revitalisation des oasis

Washington — La Banque mondiale (BM) a mis en avant la stratégie nationale mise en place par le Maroc pour préserver et revitaliser les oasis, qui constituent un "écosystème exceptionnel, abritant un patrimoine humain, culturel et naturel d'une grande richesse".

"Conscient de la valeur inestimable du patrimoine oasien" et des menaces liées au changement climatique sur ses écosystèmes, le Maroc "poursuit activement une stratégie nationale pour la préservation et la revitalisation de ces écosystèmes uniques", indique l'institution financière dans un article publié à l'occasion de la 16è session de la Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD), qui se tiendra du 2 au 13 décembre à Riyadh, en Arabie saoudite.

L'un des principaux objectifs de cette stratégie, note la Banque mondiale, est "d'améliorer le bien-être des populations locales et d'accroître l'attractivité des territoires oasiens", grâce au soutien coordonné des initiatives locales et régionales.

À cet égard, l'institution internationale basée à Washington salue le lancement de "plusieurs projets phares pour revitaliser les oasis du Royaume", citant, à titre d'exemple, l'unité de transformation des dattes à Ferkla, dans la région d'Errachidia, qui vient en aide aux petits agriculteurs de la région.

Ces projets, relève l'article, visent également à soutenir les populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes.

La BM salue en outre l'action de l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA), chargée d'élaborer un programme global d'aménagement des zones oasiennes et de l'arganier, et de veiller à sa mise en oeuvre et à son évaluation, dans le respect des principes du développement durable, sur les plans économique, social, culturel, environnemental et humain.

Dans ce cadre, l'article indique que la Banque mondiale accompagne le Maroc dans diverses initiatives visant à renforcer la gestion durable des écosystèmes oasiens et à améliorer la résilience climatique des oasis, rappelant que l'institution internationale a soutenu le Royaume dans la distribution, en novembre 2024, d'un premier lot de 200 .000 plants de palmier vitro de variétés plus résistantes, "et qui portent déjà des fruits". Il évoque aussi le soutien à des programmes destinés à valoriser les déchets des oasis en impliquant les jeunes.

À l'avenir, ajoute l'article, la Banque mondiale "s'engage à renforcer son partenariat avec le Maroc" pour revitaliser et préserver les ressources des oasis à travers une série de projets collaboratifs.

Par ailleurs, l'institution de Bretton Woods met en avant le "rôle de premier plan" joué par le Maroc dans la mobilisation des efforts internationaux pour préserver et revitaliser les écosystèmes oasiens, faisant savoir qu'une conférence de haut niveau sera organisée en avril 2025 pour officialiser la création de la Commission internationale pour le développement durable des oasis.

Cette conférence marquera le lancement de l'"Initiative des oasis durables", qui rassemblera les gouvernements, le monde académique, la société civile ainsi que les organisations régionales et mondiales, afin de soutenir la gestion durable des oasis, conclut l'article.