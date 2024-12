Maroc: Panama - M. Ould Errachid réaffirme l'engagement du pays en faveur de la coopération Sud-Sud

Panama — City - Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a réaffirmé, mercredi à Panama-City, l'engagement du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du renforcement de la coopération entre les pays du Sud.

"Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc place la consolidation de la paix, de la stabilité et de l'intégration économique régionale au coeur de ses priorités et fait de la coopération Sud-Sud un choix stratégique pour l'avenir", a souligné M. Ould Errachid devant l'Assemblée générale du Parlement d'Amérique Latine et des Caraïbes (Parlatino).

Il a, dans ce cadre, cité l'initiative atlantique lancée par le Souverain en novembre 2023 visant à élargir la coopération entre l'Afrique, le monde arabe et l'Amérique latine, notant que ces régions regorgent de potentialités qui sont à même de contribuer à la relance économique escomptée.

Le président de la Chambre des conseillers a, par ailleurs, mis en avant le rôle "central" du Parlatino dans le raffermissement des relations de coopération entre les pays du Sud, ainsi que dans l'instauration d'un modèle à suivre en la matière entre les pays de la région et les autres pays partenaires et amis.

Il a également passé en revue les relations historiques entre le parlement marocain et le Parlatino qui célèbre cette année son 60è anniversaire, rappelant que ces rapports datent de 1996 lorsque l'institution législative du Royaume est devenue le premier parlement arabe et africain qui accède au statut de membre observateur auprès de ce groupement parlementaire régional.

Par la même occasion, M. Ould Errachid s'est félicité de l'inauguration de la bibliothèque interactive au siège du Parlatino qui porte l'Auguste nom de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que cette initiative représente un symbole de la coopération culturelle entre le Maroc et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes et une référence scientifique et académique qui contribue au rapprochement entre les peuples des différents continents.

Il a, à ce propos, fait part de la volonté de continuer à travailler avec le Parlatino pour faire de cette bibliothèque une référence d'acculturation et un centre de "communication parlementaire" entre les pays d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Afrique et du monde arabe.

M. Ould Errachid a, en outre, exprimé la disposition du Maroc à continuer d'oeuvrer avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes au service des peuples, soulignant que le Maroc demeure un partenaire fiable en matière de consolidation de la paix et de promotion du développement durable sur les plans régional et international.

Le président de la Chambre des conseillers effectue une visite de travail de deux jours au Panama pour participer aux travaux de l'Assemblée générale du Parlatino, qui regroupe les représentants de 23 institutions législatives de la région.